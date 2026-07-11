Sandra Alonso, para gloria del Eneicat

Sandra Alonso elevó a lo más alto el nombre del Eneicat Be Call. Lo hizo además en León, la sede de la escuadra. Y como toda una campeona. Ella lo es como ya ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria en el pelotón ciclista y más recientemente con su título de campeona nacional. Ayer, en el Gran Premio Ayuntamiento de León, última entrega de la Copa de España, no dio opción al resto de rivales.

Sandra atacó cuando quiso, se fue con otras seis ciclistas, luego hizo una nueva selección para irse con dos rivales más, pasó al ataque para transitar en solitario, esperar nuevamente a sus dos compañeras de aventura y dar el toque de gracia a falta de 15 kilómetros para lanzarse por el triunfo.

Un guion solo al alcance de las mejores. Y Sandra Alonso lo fue en una carrera que cerraba el Gran Premio Ayuntamiento de León y una jornada de ciclismo de altos vuelos con más de 500 protagonistas entre las diferentes categorías.

Tras una intensa matinal llegaba la tarde y ahí, para cerrar la jornada competitiva, la prueba élite y sub-23. Muchas candidatas a llevarse la porción más importante de gloria y entre ellas la citada Sandra Alonso. El Eneicat Be Call tenía depositadas todas sus esperanzas en ella y la campeona de España cumplió con creces.

A un ritmo frenético, la tranquilidad en el pelotón apenas duró unos kilómetros, el tiempo justo en el que los ataques pasaban a ser una constante. Y el que fraguó fue el que tenía a Sandra como una de sus integrantes. Siete unidades que recorrieron varios kilómetros hasta que de ese grupeto se iban a descolgar cuatro ciclistas. Por delante, las tres corredoras que iban a ocupar los tres peldaños más altos del podio. Junto a Sandra Alonso Tamara Seijas y Kozieva Nafosat. Durante varios kilómetros todas ellas iban a turnarse para ampliar distancias. Hasta que Sandra pasaba al ataque. Su solvencia le hizo ganar metros de margen, pero algo más adelante bajaba algo el ritmo para reintegrarse junto a Tamara y Kozieva.

No quería que su transitar en solitario pudiera pasarle factura en el tramo final. Ese terceto viajó unido durante un tramo. Hasta que nuevamente y a falta de 15 kilómetros, Sandra Alonso aprovechó su calidad para en un repecho irse en solitario hacia la victoria. Tamara y Kozieva la secundarían en el podio.