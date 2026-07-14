El Cacereño da por perdido a Emi Hernández

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva sigue esperando un paso adelante, un movimiento de Emi Hernández, para poder concretar la incorporación del lateral derecho del CP Cacereño. En cuanto al club berciano, no ha habido novedades, pues no es por ahora al que le corresponde actuar. Y es que la entidad deportivista espera que el futbolista se desvincule del conjunto extremeño y para ello ha de pagar su propia cláusula de rescisión. Pero por ahora sigue todo en el aire y nada se ha concretado.

El CP Cacereño ya ha iniciado la pretemporada y lo ha hecho sin Emi Hernández. Tanto Francis Bordallo, director deportivo, como Julio Cobos, entrenador, declararon en la valoración del primer día de trabajo y del mercado estival de fichajes que admitían la pérdida del futbolista: «Las cláusulas están por algo y los contratos están para cumplirse. Creemos que todos salimos ganando: el club obtiene una parte económica, otro equipo se lleva al jugador que pretende y él considera que va a un club mejor y que puede crecer deportivamente», dijo Bordallo. Evidentemente el pago no sería a cargo de la Deportiva y por ello la operación sigue en el aire y la SD Ponferradina continúa a la espera. «Me alegro por Emi en lo personal porque le tengo mucho cariño, pero me hubiese gustado que se quedara con nosotros. Aquí tenía mucho peso y ahora intentaremos firmar a un jugador que lo sustituya bien», afirmó Cobos.

Dicho y hecho, el cuadro verde ya ha movido ficha, consciente de que no va a contar con el futbolista en esta temporada. En las últimas horas Julio Cobos ya tenía esa nueva pieza de la que hablaba para reemplazar a Emi Hernández. Se trata de Sergi López, jugador que procede del Zamora CF.