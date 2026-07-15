El vídeo inédito de la Familia Real celebrando el pase de España a la final del Mundial

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La Casa del Rey publicó un vídeo inédito en sus redes sociales para celebrar el triunfo de la selección española ante Francia, en el que puede verse a los Reyes junto a sus hijas disfrutando del partido de semifinales que se disputó este martes en Dallas. Con su victoria ante el conjunto galo, la selección española escribió una nueva página de la historia del fútbol y la Familia Real no solo no quiso perderse el momento, sino que además lo compartió con todos los españoles. Vestidos los cuatro con la segunda equipación de España, la camiseta blanca que ha arrasado en ventas y que se ha convertido en todo un fenómeno, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía protagonizan varios momentos de emoción y tensión mientras ven el partido. En las imágenes puede verse a los cuatro sentados en un sofá comentando las jugadas, al Rey celebrando uno de los goles de España, a la Reina Letizia y a la Infanta Sofía muy pendientes de la televisión, la princesa Leonor abrazada a su padre o a la familia al completo celebrando la victoria. "Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!", afirma la Casa del Rey en la publicación. La Familia Real vio el partido en un hotel en Barcelona, después de que terminase la entrega de los premios Princesa de Girona en el Gran Teatre Liceu, donde el Rey ya había adelantado que iban a estar muy pendientes de lo que ocurriera este martes en Dallas. Si en los últimos partidos no ha podido haber presencia de la Familia Real ha sido porque han coincidido con actos de agenda. A la espera de saber si España pasaba a la final o no, la Casa del Rey ya había dejado libre el próximo domingo 19 de julio. Con el triunfo de esta noche, la presencia del Rey, o incluso de los cuatro, en la final está garantizada.