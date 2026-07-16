Rodri cumple su palabra de capitán

Publicado por Agencias Dallas Creado: Actualizado:

Rodrigo Hernández volvió a brillar con luz propia en las semifinales del Mundial ante Francia. Continúa cumpliendo su promesa. Antes de los octavos ante Portugal aseguró sentirse “perfecto” para “los partidos importantes”. Y cumplió. Fue nombrado mejor jugador del partido ante los lusos y encadena tres encuentros consecutivos en los que ha recuperado el nivel que le dio el Balón de Oro en 2024.

El 22 de septiembre de dicho año, un partido contra el Arsenal cambió su vida. Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha para un futbolista en la élite del fútbol. Inició una nueva temporada tras ganar la Eurocopa con España y recibiría, un mes más tarde, el Balón de Oro, el premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada. Se convirtió en el segundo jugador nacido en España en recibir el galardón, 64 años después de Luis Suárez.

Aquella noche se acordó de cuatro futbolistas españoles que fueron campeones del mundo y que no fueron reconocidos con el Balón de Oro: Xavi, Iniesta, Busquets e Iker Casillas.

Y a esos cuatro nombres buscará emular este 19 de julio en Nueva Jersey. Sobre todo, al segundo, a Casillas, quien ha acompañado a la selección durante varios partidos de este Mundial y hará lo propio en una final en la que Rodri podría ser, de nuevo, el segundo capitán de España que alza al cielo una Copa del Mundo.

Y lo haría, en caso de que España supere en la final a Inglaterra o Argentina, quien gane su semifinal, tras un torneo que le ha servido para volver a su mejor nivel. Como ya predijo Guardiola, su entrenador en el City hasta esta temporada.

“Recuperará su máximo nivel en el Mundial con España", auguró el técnico en octubre de 2025. Y, ahora, nueve meses después, esta afirmación cobra valor. Lo hace porque Rodri cumplió con sus palabras.

Palabra de gran capitán.