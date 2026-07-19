San Justo de la Vega luce con su Marcha

La Marcha BTT 'Vega del Tuerto' reunió a más de 150 ciclistas en la línea de salida.LUCÍA DE LA LUNA

San Justo de la Vega disfrutó por todo lo alto de su III Marcha BTT vega del Tuerto. Lo hizo con más de 150 protagonistas y dos rutas (60 y 35 kilómetros) que reunieron a participantes no solo de buena parte de la provincia, también de fuera de ella.

Organizada por el Ayuntamiento de San Justo a través de la Concejalía de Deportes que dirige Nacho Palacio Martínez y con la inestimable aportación de David González y David Suárez y el respaldo de la Junta Vecinal de San Justo, Telenauto, Carretillas Herrero, Cadenas Bike Store y la Diputación de León, la marcha comenzaba desde la zona exterior de las piscinas de la localidad para transitar por la zona del río debajo del puente, Nistal, Barrientos, Posadilla, el monte de Estébanez, la zona de Santibáñez y San Román de la Vega para regresar a la zona de las piscinas de San Justo de la Vega, donde bajó el telón.

En su desarrollo también tomaron parte una treintena de voluntarios en una Marcha de BTT que consolida su prestigio un año más y que sin duda alguna maridó a la perfección el deporte con el compañerismo.

Tampoco faltó, a pesar de que no era competitiva, el aliciente de ser el primero o primera a la hora de pasar por el emblemático Alto del Crucero. Un lugar tan especial para el municipio y punto de encuentro cada festividad de Santo Toribio que no podía faltar en esta Marcha BTT Vega del Tuerto.

En la categoría masculina ese honor recayó en Víctor José, del Salvadores Team, mientras que en la femenina lo fue para Zulema Rubio, del Ciudad de Astorga Team.

Para los participantes no faltaron su bolsa de corredor, avituallamiento, seguro, lavado de bicicleta, duchas, comida, sorteo de regalos y entrada a la piscina. Todo para cerrar un domingo de lo más saludable sobre dos ruedas con la BTT ‘Vega del Tuerto’, una marcha que cumplió tres ediciones por todo lo alto.