El GP de La Bañeza se correrá por televisión

El Gran Premio de Velocidad de La Bañeza se verá también por televisión. La prueba, de dimensión mundial y considerada como un referente de las carreras motociclistas que se disputan en un trazado urbano, vivirá una 65ª edición en la que los aficionados que no puedan estar presentes en la ciudad puedan disfrutarlo casi como si lo hicieran a través de la pequeña pantalla y las redes sociales de la mano de Televisión Castilla y León y La 8 León.

La experiencia, que el pasado año ya fue todo un éxito, se repite en este 2026 con el patrocinio de Caja Rural y el Ayuntamiento de La Bañeza.

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La retransmisión del 9 de agosto a partir de las 10.55 horas en directo y en exclusiva para la televisión local La 8 y para la cadena autonómica Castilla y León Televisión, La 7, se presentaba ayer por parte del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, y el director de La 8 León, Juan Francisco Martín.

El Gran Premio de Velocidad, que el pasado año estrenó su condición de Interés Turístico Regional, se podrá seguir gracias al patrocinio de Caja Rural y del Ayuntamiento bañezano, cuyo alcalde, Javier Carrera de Blas, se refirió al evento como «esa gran joya que tiene la ciudad, que es algo que todos los bañezanos llevamos muy presente y es una de nuestras banderas y que posiblemente sea la mayor concentración de personas en un evento deportivo de toda Castilla y León», destacando además toda la historia que lleva dentro esta prueba que sin duda alguna se ha convertido a lo largo de los años en el motor más importante a nivel turístico y deportivo de la localidad.

«Todo León respira motos en gran parte gracias a este Gran Premio de La Bañeza. Y La 8 de León, junto con La 7 de Castilla y de León, crean una autopista de visualización que hace que miles de personas en Castilla y León y fuera vean este acontecimiento tan absolutamente singular, especial y que no es solamente una carrera de motos, es mucho más», afirmó Narciso Prieto, por parte de Caja Rural.

Juan Francisco Martín, director de La 8 León, aludió por su parte al amplio despliegue que requiere esta cita deportiva, con dos kilómetros de cable de fibra óptica, 14 televisiones, un centro de producción con más de 30 personas y la producción de dos drones. «Aparte de celebrarse en la Bañeza y reunir a miles y miles de personas, conseguimos a través de las cámaras y de la difusión en directo que otros muchos se unan, moteros y no moteros, porque ver por las calles de La Bañeza circular máquinas históricas y máquinas a gran velocidad es un evento único», dijo.

UNA PARRILLA CON 130 PILOTOS

La carrera de velocidad que este año alcanza las 65 ediciones desde que en 1952 debutará en la ciudad (solo unos pocos años no se ha podido celebrar), contará a lo largo de tres días (del 7 al 9) con cerca de 130 pilotos protagonistas en las cuatro categorías presentes a competición (Clásicas 4 y 2 Tiempos, Eurotwins y GP125/Moto3), esperándose también la asistencia de más de 80.000 aficionados a lo largo del fin de semana.

Todo para una cita que, sin duda alguna, es todo un referente dentro del motociclismo y que un año más por el mes de agosto suma una nueva edición, demostrando que el apodo de 'Ciudad de la Moto' que tiene la localidad es bien merecido. El fin de semana del 7 al 9 de agosto quedará demostrado a lo largo de tres días intensos.