Cuenta atrás para la media veda

A tres semanas vista para su inicio, la media veda de caza se presenta en la provincia de León con perspectivas en clave positiva. Con el tiempo como factor destacado, las semanas previas apuntan a un desarrollo en positivo: eso sí, todo deberá comprobarse sobre el terreno, ya que a veces la realidad se convierte luego en diferente, para bien o para mal.

Desde el 15 de agosto hasta el 20 de septiembre, en el caso de la codorniz, el conejo, el zorro, la corneja y la urraca y a partir del 25 de agosto, añadiéndose la paloma torcaz, la bravía y la tórtola común, la media veda abrirá un año más sus puertas a los miles de cazadores existentes en la Comunidad. Y en el caso de los leoneses, también en un número considerable.

Lo hará con dos estrellas, como viene siendo habitual, la codorniz y el conejo. Y un horizonte similar al de los últimos años. En el caso de la codorniz, habrá que esperar a los días que restan, en este caso con la climatología como un factor determinante. En las últimas semanas la lluvia no ha hecho acto de presencia y la humedad, a veces necesaria, tampoco.

Polladas no se están viendo en exceso y las crías tampoco son muy numerosas. Eso en el caso de las crías más recientes. Pero en otras también jóvenes, pero un poco más crecidas el número si parece ser el adecuado.

Con estos precedentes, y si nada sucede en forma negativa al menos a lo largo de las semanas de la media veda podrán cobrarse algunas piezas. Eso sí, no en todos los escenarios por igual y teniendo en cuenta que la población de codorniz tampoco es notoria.

En el caso del conejo, la palabra irregularidad marcará otra vez las semanas de la media veda. En gran medida porque si bien en algunos lugares su presencia puede llegar incluso a catalogarse de numerosa, en otros bien podría calificarse de nula. Población existe, pero dispersa, en unos lugares en abundancia y en otros escasa. Por eso será preciso acertar con la zona para no volverse a casa con las manos vacías.

Respecto a la paloma torcaz y la paloma bravía el número no es problema. Aunque, eso sí, los cazadores tienen otras preferencias. Pero también pueden ser un buen consuelo para disfrutar de la jornada de caza. Al igual que la tórtola común. Todo para una media veda que finalizará el cuarto domingo de septiembre como viene siendo habitual y que servirá también como termómetro importante para calibrar como fechas más tarde puede desarrollarse la temporada de caza menor. Eso sí, en su caso con el 'habitual' cambio de la codorniz por la perdiz.

Respecto a la normativa, la establecida para la media veda del presente curso, el de 2026, no ha variado. Tal vez el apunte de que se prohíbe de manera tajante que se pueda cazar la codorniz fuera de las fechas establecidas de media veda es lo más relevante en materia de apuntes nuevos.

Y todo para que el próximo 15 de agosto los aficionados a la caza en la provincia y por extensión en la Comunidad puedan disfrutar de su pasión. Luego el campo dictará sentencia.