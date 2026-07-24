Objetivos algo más ambiciosos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera Federación, que esta temporada volverán a ser Atlético Bembibre, Atlético Mansillés, Júpiter Leonés y CD La Virgen, ya conocen su hoja de ruta para disputar la fase regular de la competición liguera.

Un campeonato que dará comienzo el primer fin de semana de septiembre próximo para finalizar el 9 de mayo de 2027 con la disputa de la jornada número 34 a cuyo término ascenderá de forma directa a la Segunda Federación el campeón del grupo, mientras los clasificados en los puestos 2, 3, 4 y 5 dirimirán el play off de ascenso, enfrentándose el 5º contra el 2º y el 4º contra el 3º en semifinales, disputando los dos equipos vencedores la gran final autonómica que le otorgará el pase a la fase final nacional para lograr el ascenso si resulta ganador de esa única eliminatoria, perdiendo inicialmente la categoría los clasificados en los puestos 16, 17 y 18, pudiendo aumentar las plazas en función de los posibles descensos de equipos de la autonomía que militan en Segunda Federación, es decir, Real Ávila, Gimnástica Segoviana, Atlético Astorga, Salamanca, Numancia, Valladolid Promesas y el debutante Atlético Tordesillas.

En la jornada inaugural solo el Júpiter Leonés iniciará la temporada en su feudo ejerciendo de anfitrión del Colegios Diocesanos abulense, mientras que el Atlético Bembibre se desplazará a la capital palentina para medirse al Cristo Atlético, el Atlético Mansillés lo hará a territorio segoviano para enfrentarse al debutante Turégano CF y el CD La Virgen viajará a la capital charra para enfrentarse al recién ascendido Salamanca B.

El Atlético Bembibre protagonizará los dos primeros derbis de la temporada al recibir en la tercera jornada al Atlético Mansillés para en la quinta ejercer de anfitrión del CD La Virgen.

El CD La Virgen y el Atlético Mansillés se verán las caras una jornada después en el feudo virginiano. Hasta el 15 de noviembre y en partido correspondiente a la undécima jornada ya no se producirán más duelos provinciales, enfrentándose en esta ocasión el Atlético Bembibre y el Júpiter Leonés en la capital del Bierzo Alto. Una semana más tarde el filial culturalista será el protagonista de un nuevo derbi, ejerciendo de anfitrión en esta ocasión del Atlético Mansillés. En la jornada 14, el 6 de diciembre, el Júpiter Leonés recibirá al CD La Virgen, en un enfrentamiento que cierra los duelos leoneses en la primera vuelta del campeonato regular liguero.

Con relación a la temporada pasada, son nuevos en la categoría el CD Calasanz de Soria, que ascendió como campeón del Grupo A, el Salamanca B como campeón del Grupo B y el Turégano CF segoviano que logró su plaza en Tercera Federación en el play off de ascenso, tras superar en la primera eliminatoria al Betis CF y al San José de Soria en la gran final, faltando el Atlético Tordesillas tras su ascenso a la Segunda Federación, y el CDF Mojados vallisoletano, CD Becerril palentino y el CD Numancia B soriano tras sus descensos a la 1ª División Regional de Aficionados, el primero al Grupo B y los otros dos al Grupo A en función de su situación geográfica.

Los equipos leoneses despedirán la fase regular de la misma forma que la iniciaron, es decir, el Júpiter Leonés en su feudo ante el Villaralbo y Atlético Bembibre, Atlético Mansillés y CD La Virgen a domicilio frente a Turégano FC segoviano, Calasanz de Soria y CD Almazán respectivamente.