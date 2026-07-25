Basket Experience marca el paso con su 13ª edición

Los Campus Internacionales Basket Experience continúan consolidándose como una de las grandes referencias del baloncesto formativo en España tras la finalización con éxito del Turno 0 y el Turno 1 de su decimotercera edición.

La actividad continúa durante las próximas semanas con la celebración de los Turnos 2, 3 y 4, y los dos exclusivos Campus Pro que completarán una programación que volverá a reunir este verano a más de 630 participantes procedentes de numerosos puntos de España y del extranjero. Con estas cifras, Basket Experience se ha convertido, un año más, en el mayor evento que se celebra en el Valle de Laciana durante el periodo estival, generando un importante impacto social, deportivo y económico para la comarca y reforzando el papel de Villablino como uno de los grandes referentes nacionales del deporte base durante los citados meses de verano.