Mucho nivel en Valdefresno

José Luis García y Fernando Rodríguez en su cara a cara en el corro de Valdefresno.ÁLVARO QUIÑONES

Publicado por Álvaro Quiñones Valdefresno Creado: Actualizado:

Valdefresno cerró el fin de semana de lucha leonesa. Y lo hizo con un nuevo número de protagonistas. Y siete triunfadores, cuatro en la categoría masculina y tres en la femenina.

En la categoría de ligeros masculino Carlos Mondelo se enfrentaba a Florian Yugueros y Sergio López a Alejandro Franco. Ambos combates fueron muy igualados y no estuvieron exentos de caídas discutidas que llevaban a una final entre Sergio y Modelo que iban a buscar el triunfo en el corro.

Sorprendió Carlos, que celebraba con rabia el apuntarse su primer corro de la temporada.

Por lo que respecta a medios, José Luis García sorprendía en la primera semifinal al tirar a David Riaño con dos cadriladas. En la otra semifinal, Fernando Rodríguez superaba el marcador en contra y vencía a Carlos Fernández para meterse en la final.

Ya en la lucha por el triunfo en el corro José Luis no recibía ninguna caida en contra y ganaba su segundo corro de la Liga de Verano además de ser premiado con la mejor caida.

En semipesados intentó Adrián Rodríguez en su tierra tirar al invicto Tomás González y, aunque se adelantó, no pudo con él. Más tarde perdería esa condición de invicto en un ajustado combate frente a Rodrigo Fuentes que se hacía con la victoria en el corro.

En cuanto a pesados Víctor Hernández padre e hijo se vieron las caras en la lucha por el tercer y cuarto puesto al ser derrotados por los finalistas Pedro Alvarado y Abel Cabero. El resultado, aunque es lo de menos, reportó la tercera posición para el hijo y la cuarta para el padre.

En la final hubo tarjeta amarilla primero a Abel Cabero y más tarde a Pedro Alvarado, pero este último iba a sumar media caida para ser el único líder que vencía en Valdefresno.

En la categoría femenina en ligeros, Paula Lanza resolvía su semifinal con tan solo media caida y se medía en la final a María Cadenas. El tercer puesto iba a corresponderle a Sandra López.

En la final Paula Lanza conseguía ampliar su racha de victorias y llevarse un corro más a su casillero.

En medios el espectáculo está en el combate entre Luzma Carcedo y Beatriz Riaño que en Valdefresno se medían en una nueva final al derrotar a Olga Rodríguez y Selene Portomeñe. En la final Luzma se adelantaba, Bea empataba, pero sigue su racha de victorias Luzma Carcedo.

En cuanto a la categoría de pesados femenino, Paola Sánchez lograba su primera victoria de la temporada derrotando a dos de las favoritas que son María Cabas y Lucía López. Con este resultado logra además situarse como líder en la clasificación general.

El próximo corro de la Liga de Verano será el 1 de agosto, que es la reanudación del corro nocturno de Quintana de Rueda que tuvo que aplazarse debido a la lluvia. Será a partir de las 20.30 horas. Y el 2 de agosto corro a las 18.00 horas en la Vecilla para seguir arcando el paso de una Liga de Verano de lo más interesante en cada uno de los pesos.