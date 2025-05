Juego de tronos por las pymes

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La CEOE afronta este martes las elecciones de Cepyme —la segunda gran patronal española— más dividida que nunca. Que haya dos candidatos —el actual presidente, Gerardo Cuerva, y Ángela de Miguel, con el respaldo oficial— no es insólito, pero sí que ese enfrentamiento que desde hace tiempo se atisbaba entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme saliera pública y oficialmente a la luz, a raíz precisamente de estos comicios, una vez que el líder de los grandes empresarios pidiera a su hasta hace no tanto ‘número dos’ que diera un paso atrás para promover un relevo en la patronal de las pymes que cree necesario. Ante la sorpresa e incluso indignación de la cúpula empresarial, Cuerva le desafió y plantó cara, lo que dio comienzo a un particular juego de tronos por ocupar una silla que permite sentarse en la mesa del Gobierno para debatir y negociar temas tan importantes como reformas laborales, de pensiones, reducciones de jornada, cambios en el despido, en el salario mínimo... La campaña de ambos candidatos ha estado marcada por la tensión, con un polémico intento de cambiar (por parte de Cuerva) el sistema de voto, con cruces de reproches de uno a otro y una guerra sucia dentro de la patronal hasta ahora inédita. A Ángela de Miguel le ha sido encomendada la tarea de que se conozca Cepyme en toda España y de que las pymes recuperen la ilusión y la fuerza. Con el respaldo de Antonio Garamendi, Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) se presenta a la presidencia de esta patronal para trabajar 365 días al año por y para la pyme. «Queremos poner a la pequeña y mediana empresa en el centro», recalca. Sabe bien lo que significa y lo que implica. «A mí me pinchan y salen pymes», asegura. Abogada por la Universidad de Deusto y actual presidenta de CEOE-Cepyme Valladolid, empezó desde la nada, con apenas 23 años, y es socia fundadora de Abogados Negotia, despacho especializado en asesoramiento legal a empresas con sedes en Valladolid y Madrid. «No podría entender mi vida sin mi propia experiencia como pyme», sostiene, mientras recalca que su marido también ha creado su propia pyme del sector agrario. Durante estas semanas de campaña electoral, ha denunciado alto y claro que la pyme está en la peor situación que existe: «Hay menos pymes, más pequeñas y contratan menos», señala cada vez que la entrevistan. «Algo no está funcionando. La pyme se siente abandonada», critica.

Hasta tres veces Gerardo Cuerva (Granada, 1971) le dijo ‘no’ a Antonio Garamendi a las ofertas que el presidente de la CEOE le planteó para ocupar otro puesto de relevancia dentro de la gran patronal a cambio de dar paso a una nueva era en Cepyme, para que vaya más de la mano de la casa madre. Durante sus seis años al frente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría en España, este empresario de cuna se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de mostrar su desacuerdo con cualquier persona, idea o medida que vaya en contra de los intereses de las pymes. «Posicionarnos sin tapujos es más necesario que nunca», defiende, al tiempo que se lamenta de que, «desgraciadamente, el pecado capital de este mundo es la tibieza». Licenciado en Ingeniería Industrial, casado y padre de tres hijos, tomó en 2001, tras el fallecimiento de su padre, las riendas junto a su hermano de la empresa familiar que fundó su abuelo en 1939, el grupo Cuerva, que se dedica a la energía eléctrica.

También de familia le viene la convicción de que «juntos somos más» y su defensa del asociacionismo empresarial como la mejor forma de hacerse oír. De hecho, su abuelo creó en la época de Franco, cuando estaba prohibido asociarse, lo que denominó ‘cooperativa de empresarios de energía’, que derivó en la actual CIDE, la asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica formada por 190 compañías de la que hoy su nieto es presidente.

Hasta tres veces Gerardo Cuerva le dijo no a Antonio Garamendi a las ofertas para ocupar otro puesto de relevancia en la gran patronal