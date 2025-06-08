"Los planes de defensa se activaron pero no lograron evitar el apagón"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las causas de por qué se produjo el mayor apagón del siglo en el continente europeo el pasado 28 de abril, cuando la Península Ibérica se quedó a oscuras, siguen aún sin aclararse casi seis semanas después, pero la investigación europea que analiza cómo y por qué ocurrió este incidente da un paso adelante y centra su foco en dos elementos claves: por qué los planes de defensa de España y Portugal fallaron y no lograron detener el proceso que condujo al ‘blackout’, pese a que sí se activaron; y por qué se siguió exportando energía eléctrica a Francia como si no pasara nada pese a que hubo dos oscilaciones previas que ya pusieron sobreaviso al sistema, algo que, presumiblemente, tendría que haber impedido el gestor, es decir, Red Eléctrica. «Los Planes de Defensa del Sistema de España y Portugal, elaborados de acuerdo con las obligaciones legales, se activaron pero no pudieron evitar el colapso del sistema eléctrico ibérico», explica la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) en un comunicado en el que hace públicos los primeros avances logrados tras la última reunión de este grupo de expertos —entre los que se encuentra también Red Eléctrica (Redeia)-, celebrada el pasado martes, 3 de junio. Entso-E precisa que se centra también en analizar la gestión de la interconexión con Francia, ya que considera probado que hubo dos fuertes oscilaciones en el sistema media hora antes del apagón. «Tras la segunda oscilación, los intercambios internacionales programados de España —todos destinados a la exportación— eran de 1.000 megavatios (MW) a Francia, 2.000 MW a Portugal y 800 MW a Marruecos». A este respecto, señala que están recopilando actualmente todos los datos necesarios para determinar los hechos relacionados con el incidente, lo que ayudará a comprender, entre otras cosas, los fenómenos de oscilación que se produjeron antes del apagón. Precisamente esta semana saltaba la polémica, después de que Entso denunciara falta de información y cooperación por parte de estas empresas para recabar datos relevantes, y estas señalaran su desconfianza por tener que enviar estos datos, confidenciales, a Red Eléctrica y no reportar ellas directamente. La guerra entre REE y las energéticas se ha ido avivando estos últimos días, con cruces de acusaciones entre ambas partes. Para tratar de defender su trasparencia e independencia, que ha sido puesta en duda por parte de las grandes eléctricas al estar dentro Red Eléctrica —que es juez y parte-, Entso-E ha decidido también lanzar una página web específica que servirá como portal informativo para las partes interesadas durante toda la investigación. En ella se ofrece una secuencia preliminar de los eventos desde el día del apagón, así como información sobre el proceso de restauración, la composición del panel de expertos y otros aspectos relevantes, y será actualizada a medida que avance la investigación.