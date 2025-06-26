BBVA valora retirar la opa ante las condiciones del Gobierno

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La decisión del Consejo de Ministros de aprobar la opa de BBVA sobre Banco Sabadell —con la condición de no fusionarse durante al menos tres años— ha puesto en jaque el éxito de la operación. La pelota ahora está en el tejado del banco vasco, que analiza el nuevo escenario «con todas las posibilidades abiertas». Así lo aseguró ayer Peio Belausteguigoitia, responsable de la entidad en España, quien, sin entrar a dar muchos detalles, sí reconoció que entre las distintas alternativas que maneja está la de retirar la oferta. Un mensaje que el presidente de la entidad, Carlos Torres, ya dejó entrever esta semana al asegurar que la normativa actual permite esa posibilidad. «En breve, en las próximas fechas, tomaremos nuestra decisión", apuntó Belausteguigoitia durante su participación en un encuentro organizado por la UIMP y la Apie en Santander, un día después de conocerse la decisión de Moncloa. «No lo puedo concretar más, pero nosotros no tenemos ningún afán en que se retrase este proceso", indicó. Cabe recordar, en todo caso, que no hay ningún plazo legal para este pronunciamiento. Ante una sala abarrotada de medios, el banquero también reiteró que el recurso a la vía judicial «existe", dejando la puerta abierta a acudir al Supremo frente a las exigencias del Gobierno que, sin duda, complicarán la obtención de las sinergias esperadas en su totalidad. «Siempre hemos manifestado que bajo la actual ley de competencia solo se contempla la posibilidad de que el Ejecutivo mantenga o suavice las condiciones, no endurecerlas", apuntó. «Estamos valorando todas las alternativas y tenemos una interpretación de la norma determinada", insistió. En todo caso, a pesar de discrepar con el Gobierno, evitó indicar si se ha extralimitado en sus funciones. «Nosotros respetamos a todos los actores y el Gobierno es un actor importantísimo", se limitó a señalar, para recordar después que «es nuestro deber tener todas las alternativas dentro de la evaluación por nuestro deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas». El tiempo que BBVA tarde en tomar su decisión marcará también el momento de la publicación del folleto y, por tanto, la apertura del periodo de aceptación para los accionistas. Belausteguigoitia descartó ayer anticipar el dato, pero la prohibición de acometer despidos y, sobre todo, las dudas sobre si las plataformas tecnológicas de ambas entidades podrán integrarse durante los tres primeros años, anticipan un notable ajuste en la cifra inicial que podría poner en riesgo el sentido, al menos económico, de la operación. Y lo que es más peligroso: los accionistas podrían terminar de perder la paciencia.

El tiempo que BBVA tarde en tomar su decisión marcará también el momento de la publicación del folleto para los accionistas