"Nosotros respetamos a todos los actores y el Gobierno es un actor importantísimo"

BBVA valora retirar la opa ante las condiciones del Gobierno

La entidad vasca deja la puerta abierta a abrir una batalla judicial por los nuevos requisitos

El director general de BBVA España, Peio Belausteguigoitia.

El director general de BBVA España, Peio Belausteguigoitia.pedro puente hoyos

La decisión del Consejo de Ministros de aprobar la opa de BBVA sobre Banco Sabadell —con la condición de no fusionarse durante al menos tres años— ha puesto en jaque el éxito de la operación. La pelota ahora está en el tejado del banco vasco, que analiza el nuevo escenario «con todas las posibilidades abiertas». Así lo aseguró ayer Peio Belausteguigoitia, responsable de la entidad en España, quien, sin entrar a dar muchos detalles, sí reconoció que entre las distintas alternativas que maneja está la de retirar la oferta. Un mensaje que el presidente de la entidad, Carlos Torres, ya dejó entrever esta semana al asegurar que la normativa actual permite esa posibilidad. «En breve, en las próximas fechas, tomaremos nuestra decisión", apuntó Belausteguigoitia durante su participación en un encuentro organizado por la UIMP y la Apie en Santander, un día después de conocerse la decisión de Moncloa. «No lo puedo concretar más, pero nosotros no tenemos ningún afán en que se retrase este proceso", indicó. Cabe recordar, en todo caso, que no hay ningún plazo legal para este pronunciamiento. Ante una sala abarrotada de medios, el banquero también reiteró que el recurso a la vía judicial «existe", dejando la puerta abierta a acudir al Supremo frente a las exigencias del Gobierno que, sin duda, complicarán la obtención de las sinergias esperadas en su totalidad. «Siempre hemos manifestado que bajo la actual ley de competencia solo se contempla la posibilidad de que el Ejecutivo mantenga o suavice las condiciones, no endurecerlas", apuntó. «Estamos valorando todas las alternativas y tenemos una interpretación de la norma determinada", insistió. En todo caso, a pesar de discrepar con el Gobierno, evitó indicar si se ha extralimitado en sus funciones. «Nosotros respetamos a todos los actores y el Gobierno es un actor importantísimo", se limitó a señalar, para recordar después que «es nuestro deber tener todas las alternativas dentro de la evaluación por nuestro deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas». El tiempo que BBVA tarde en tomar su decisión marcará también el momento de la publicación del folleto y, por tanto, la apertura del periodo de aceptación para los accionistas. Belausteguigoitia descartó ayer anticipar el dato, pero la prohibición de acometer despidos y, sobre todo, las dudas sobre si las plataformas tecnológicas de ambas entidades podrán integrarse durante los tres primeros años, anticipan un notable ajuste en la cifra inicial que podría poner en riesgo el sentido, al menos económico, de la operación. Y lo que es más peligroso: los accionistas podrían terminar de perder la paciencia.

El tiempo que BBVA tarde en tomar su decisión marcará también el momento de la publicación del folleto para los accionistas

Sabadell alerta del coste para los accionistas

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado este miércoles que la opa del BBVA sobre la entidad catalana tiene cada vez menos sentido y, en el caso hipotético de que siguiera adelante y prosperara, ha advertido del coste fiscal que tendría para sus accionistas. Durante su intervención en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el máximo ejecutivo del Sabadell ha insistido en que el BBVA tendrá que considerar si le compensa seguir adelante con la operación si el Gobierno ha impuesto que no podrá haber una fusión inmediata. El consejero delegado del Sabadell espera que, si el BBVA mantiene la opa, el folleto de la oferta detalle y actualice las sinergias previstas por el banco comprador, porque tiene claro que no pueden ser los 850 millones que preveía y muestra sus dudas especialmente en los 450 millones de ahorros por tecnología. González-Bueno ha lanzado dos claros avisos a los accionistas. El primero es que ve muy difícil que el BBVA, aunque acabe tomando el control del Sabadell, pueda «achatarrar» la plataforma tecnológica del banco e implantar la del grupo matriz para ganar eficiencia, pues eso tendría un coste de 900 millones de euros. Y el segundo es que, si los pequeños accionistas del Sabadell optan por vender sus títulos al BBVA, en el 80 % de los casos tendrán que hacer frente al pago de impuestos porque Hacienda considerará que están vendiendo acciones del Sabadell, en algunos casos con plusvalías, y comprando luego del BBVA.Por otro lado, González-Bueno ha explicado que el próximo 24 de julio, coincidiendo con la presentación de los resultados del primer semestre, el banco anunciará un nuevo plan estratégico y en esa fecha ya tendrá claro si venderán o no su filial británica, TSB. Previsiblemente, a finales de esta semana se cerrará el plazo para que los potenciales interesados presenten ofertas.
