El registro horario llega hoy al Consejo de Ministros

La tramitación del control horario por la vía de urgencia será aprobada este martes por el Consejo de Ministros pero la dura batalla por la reducción de jornada —la medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura y que el Congreso frustró recientemente— aún provoca reticencias en el socio mayoritario del Gobierno de coalición. El endurecimiento del registro de la jornada de trabajo vía real decreto llegará este martes al cónclave ministerial, tal y como confirmaron este lunes fuentes del Ministerio de Trabajo, después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejase por la mañana esta posibilidad en el aire. «Bueno, veremos. Anticipar las decisiones y los proyectos del Consejo de Ministros no me corresponde", declaró el titular económico del Gobierno en una entrevista con RNE. Esta duda se entendió como una nueva batalla entre ambos ministros, aunque posteriormente Economía matizó sus palabras y explicó que se referían a que no sabían lo que iba a ir. Las discrepancias sobre las 37,5 horas semanales ya abrió una grieta en el Ejecutivo entre las Trabajo y Economía.