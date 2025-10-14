Iberdrola demandará a Beatriz Corredor

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

Iberdrola está preparando la interposición de una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, después de que esta señalara a las empresas, entre ellas la eléctrica vasca, como responsables del apagón ocurrido en España el pasado 28 de abril. Iberdrola consideraría que las acusaciones vertidas por Corredor en su comparecencia en el Senado en septiembre serían constitutivas de un delito contra el derecho al honor de la compañía. Se trata de una vuelta de tuerca más en el duro enfrentamiento que REE, responsable de la operación eléctrica en España, y las empresas generadoras, en este caso Iberdrola, vienen escalando desde que el país se quedara a oscuras en un 'cero' sin precedentes. Según adelantó este lunes El Mundo, Iberdrola habría demandado a la presidenta del operador estatal participado por el Gobierno de España. Una posibilidad que la agencia Efe confirmó de fuentes judiciales. Los portavoces oficiales de la empresa, no hicieron. La presidenta de Red Eléctrica ha venido negando en todo momento tener responsabilidad en el apagón del 28 de abril y achacó la crisis a que las empresas no respondieron como se establece en los protocolos. Es una crítica que ha dirigido especialmente al papel de las centrales convencionales —las nucleares, de ciclo combinado e hidroeléctricas— que tienen el papel de absorber la sobretensión del sistema. Para Corredor, estas instalaciones no funcionaron bien. El Informe de Moncloa sobre los hechos señaló también esta circunstancia como causa del apagón, pero incluyó errores en la planificación, una competencia exclusiva de Red Eléctrica. El caso es que Corredor en su comparecencia del pasado 11 de septiembre en el Senado fue algo más allá y especuló también con que una planta fotovoltaica de Iberdrola en Badajoz, la central de Núñez de Balboa con más de 500 MW, se comportó indebidamente. Unas palabras de las que se podía deslizar que fue la causa del apagón.