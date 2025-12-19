El BCE deja los tipos en el 2 por ciento

Publicado por Agencias Francfort Creado: Actualizado:

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que la entidad «está en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 % pero que esta posición no es estática y que decidirá qué hacer según qué ocurra en la economía. Lagarde añadió en una rueda de prensa en Fráncfort que el Consejo de Gobierno del BCE no discutió la posibilidad de bajar o de subir los tipos de interés. El BCE también mantuvo los tipos de interés de las subastas semanales de financiación en el 2,15 % y de los préstamos a un día en el 2,40 %. El Consejo de Gobierno del BCE decidió hoy por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 %. Lagarde dijo que también hubo unanimidad en que todas las opciones deberían estar sobre la mesa, así como que las decisiones sobre las tasas se deben tomar en cada reunión según sean los datos. «Simplemente no podemos ofrecer una orientación de la política monetaria», consideró la presidenta del BCE. El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % en la zona del euro desde junio porque básicamente considera que la inflación está en el objetivo, que es una tasa del 2 % a medio plazo, y que seguirá ahí. Los analistas consideran que el BCE ha concluido su actual ciclo bajista de los tipos de interés y los mercados han comenzado a descontar tipos de interés más elevados para el próximo año después de que la miembro del comité ejecutivo Isabel Schnabel dejara entrever que el próximo movimiento sería una subida. De momento, los mercados y analistas prevén que el BCE dejará inalterados sus tipos de interés en el 2 % los próximos meses. Lagarde destacó que los tipos de interés del mercado han subido desde la reunión anterior de finales de octubre pese a que el BCE mantuvo los tipos de interés. El Banco de Suecia también mantuvo este jueves sus tipos de interés en el 1,75 % porque considera que la inflación está estable.