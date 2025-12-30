Un país sin casas

Publicado por Agencias Edurne Marínez Creado: Actualizado:

En un año marcado por la crisis de la vivienda, multitud de informes han concluido que la falta de oferta para hacer frente a la demanda es una de las patas de la incesante subida de precios en prácticamente toda España. Los datos ofrecidos por el Consejo General del Notariado ya lo certifican: la compraventa de viviendas han caído en diez comunidades, mientras que los precios siguen al alza, al igual que los préstamos. La falta de viviendas disponibles se hace evidente en la disminución de las compras en Madrid (-14%), La Rioja (-12%) o Baleares (-7,6%).

En el mes de octubre la compraventa de viviendas cayó de media un 2% en España respecto a hace un año, según los Notarios, que recuerdan que estas cifras se refieren a las ventas reales, no a las tasaciones, registros o anuncios de venta. En la Comunidad de Madrid, La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha cayó la venta de viviendas, mientras que solo se incrementaron en Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía y Castilla y León. En Aragón y Cataluña los registros son prácticamente estables.

En total, se vendieron 64.290 viviendas a cierre de octubre, con un precio por metro cuadrado de 1.921 euros, el 6,7% más que hace un año. Esto significa que el precio es 120 euros más alto por metro cuadrado que hace un año y 260 euros superior al de hace dos.

La subida de precios se intensificaron en los pisos, un 9,4% más caros que hace un año hasta alcanzar los 2.232 euros/m2, lo que suponen 200 euros más por metro cuadrado que en octubre de 2024 y 400 más que en 2023; mientras que las viviendas unifamiliares registraron una subida del 4,7% hasta los 1.441 euros/m2.

Los precios se han disparado sobre todo en el norte del país. Los datos de los Notarios advierten de que en Cantabria la vivienda ha subido en octubre un 20,4%, en Navarra un 17,2% y en Asturias, un 16,4%. También se encarecen las casasen la Comunidad Valenciana (14%), Castilla-La Mancha (13%), Región de Murcia (9,8%), País Vasco (9,6%), Comunidad de Madrid (8,7%), Castilla y León (7,7%), Canarias (7,3%) y Andalucía (6,4%). En las únicas comunidades donde se registraron retrocesos en octubre fueron La Rioja y Extremadura.

La mitad, a tocateja

Además, otra evidencia de que los ciudadanos siguen demandando vivienda es el aumento de los préstamos hipotecarios para adquirirla, que en octubre aumentaron un 6,7% con una cuantía promedio de 177.600 euros, un 13% más que lo solicitado hace un año por los elevados precios. En total, el 51% de las compras se financian con un préstamo hipotecario, mientras que el resto se adquieren a tocateja, según los datos de los notarios.

Las previsiones de la sociedad de tasación Tinsa apuntan a un repunte del 13% en los precios a cierre de este último cuatrimestre del año por el dinamismo de las capitales foco de empleo y los enclaves turísticos. Sus datos indican que en el conjunto del año los precios se han incrementado de media un 10,7% respecto a 2024, y estiman que seguirán creciendo entre el 5% y 10% el año que viene por «la escasez de oferta». La falta de casas frente a la demanda existente es evidente. El propio Banco de España calcula que el país arrastra un déficit de 700.000 viviendas. Y eso que en el último año se han visado unas 132.000 viviendas nuevas (hasta mayo), un 13% más interanual. Pero esa producción sigue siendo insuficiente para equilibrar el mercado, avisa el supervisor. En todo caso, la realidad es que la vivienda asequible, no existe en el país. Para hacerse una idea del descontrol del mercado, casi un 23% de las casas en el territorio nacional —prácticamente una de cada cuatro— ya cuesta más de medio millón de euros. En el extremo opuesto, tan solo un 29,5% presenta un precio inferior a los 150.000 euros, según datos de Pisos.com.

Recurrir a habitaciones

La oferta de habitaciones se dispara un 50% por la crisis del alquiler tradicional. La crisis de la vivienda afecta particularmente a los alquileres, cuyos precios se han disparado a niveles de la burbuja inmobiliaria. Por ello, soluciones como compartir casa se han popularizado en España en el último año hasta registrar un incremento del 50% en 2025, según los datos publicados por Pisos.com, que liga este repunte a la poca accesibilidad al alquiler tradicional.

El incremento del 50% de la oferta de habitaciones es una media anual, ya que en meses como julio y agosto este fenómeno experimentó crecimientos históricos de hasta el 195% «ante la dificultad de las familias de asumir rentas completas», indican desde el portal inmobiliario.

El portavoz de Pisos.com, Ferran Font, explica que los propietarios reconvierten inmuebles familiares en viviendas compartidas para rentabilizar pisos que superan habitualmente los 1.200 euros mensuales en las grandes capitales.

Ya no son estudiantes ni personas jóvenes. El perfil del inquilino ha evolucionado por la crisis de la vivienda hacia personas de entre 35 y 50 años con empleos estables, o familias monoparentales. Incluso hay jubilados que buscan ahora en el piso compartido una solución habitacional de larga duración ya que sus pensiones no les permiten optar a un piso completo.

Según sus registros, el precio medio del alquiler en España fue de 14,08 euros por metro cuadrado en noviembre, lo que supone una subida de otro 1% frente a octubre. Esto significa que un piso de 70 m2 cuesta, de media, 990 euros en España.

Sevilla (+34%) fue la capital que más se encareció de un año a otro, mientras que Huelva (-16%) arrojó el mayor descenso frente al año pasado. «El alquiler ya no es un puente hacia la propiedad, sino la residencia estable forzada para buena parte de la población», apuntan desde Pisos.com.