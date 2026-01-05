León cierra diciembre con 20.689 parados, 74 más que el mes anterior y 1.106 menos que hace un año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El número de personas desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia de León se situó en 20.689 personas al finalizar el mes de diciembre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 74 personas en comparación con el mes anterior, lo que equivale a una variación mensual del 0,36%. En términos interanuales, el desempleo se ha reducido en 1.106 personas respecto a diciembre del año pasado, lo que supone un descenso del 5,07%.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, el sector servicios concentra el mayor número de desempleados con 14.748 personas, seguido del colectivo sin empleo anterior con 2.123 personas. La industria cuenta con 1.756 desempleados, la construcción con 1.355 y la agricultura con 707 personas. Durante este último mes, el paro aumentó ligeramente en los servicios, la industria y la construcción, mientras que descendió en la agricultura y entre quienes no tenían un empleo previo.

Por último, los datos relativos al perfil demográfico reflejan que el desempleo femenino se sitúa en 12.052 mujeres. Por su parte, el número de personas menores de 25 años en situación de desempleo alcanza las 1.456 personas al cierre del ejercicio.

En lo que respecta a la contratación, durante el mes de diciembre se registraron en la provincia de León un total de 7.432 contratos de trabajo, lo que supone un incremento del 5,42% respecto al mismo mes del año anterior. De esa cifra global, 2.529 contratos fueron de carácter indefinido.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la provincia de León cerró el año con 170.790 afiliados, lo que supone un crecimiento interanual del 1,29%, a pesar de que en el mes de diciembre se registró una caída de 352 cotizantes.

Castilla y León ha cerrado el año 2025 con un total de 102.005 parados, tras registrar un descenso interanual del 4,93%, lo que supone 5.286 desempleados menos que en 2024. No obstante, en el mes de diciembre el paro creció en la comunidad un 0,40%, con 402 personas más inscritas.

En el contexto regional, León es la provincia con el segundo mayor volumen de desempleados de Castilla y León (20.689), solo superada por Valladolid (21.628). En cuanto a la evolución anual, el descenso del 5,07% registrado en León se sitúa en la zona media de la comunidad, por detrás de Salamanca (-7,23%), Zamora (-6,34%), Ávila (-5,86%) y Burgos (-5,25%), pero por delante de Segovia (-4,56%), Soria (-3,56%), Valladolid (-3,04%) y Palencia (-1,28%).