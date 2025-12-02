El paro sube en León pero alcanza el nivel más bajo para un mes de noviembre desde 2007

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro registrado en la provincia de León aumentó en 523 personas durante noviembre respecto a octubre, situándose en 20.615 desempleados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Pese al repunte mensual –habitual en este mes por el fin de la temporada turística y agrícola–, León registra la cifra más baja de parados en un noviembre desde 2007 y acumula una reducción interanual de 1.085 personas (-5%), confirmando la tendencia positiva de los últimos doce meses.

El incremento mensual se concentró principalmente en el sector servicios, que sumó 446 desempleados más, seguido de construcción (+26), agricultura (+22) e industria (+9). El colectivo Sin Empleo Anterior añadió 20 personas. Todos los sectores, sin embargo, presentan descensos respecto a noviembre de 2024.Por sexo y edad, el desempleo afecta a 12.242 mujeres y 8.373 hombres. Entre los menores de 25 años hay 1.543 parados (827 hombres y 716 mujeres).

En noviembre se firmaron 7.622 contratos en la provincia, 1.962 menos que en octubre –descenso estacional–, pero 142 más que en noviembre del año anterior (+1,9%). De ellos, 3.157 fueron indefinidos, lo que representa el 41,4% del total y consolida el avance hacia un empleo más estable.

A nivel autonómico, Castilla y León fue la segunda comunidad donde más aumentó el desempleo en noviembre: +1.035 parados (+1,03%), solo por detrás de Baleares (+9,15%). El total se sitúa en 101.603 personas, superando de nuevo la barrera de los 100.000 desempleados. La afiliación a la Seguridad Social cayó en 6.349 cotizantes (-0,63%), dejando la comunidad por debajo del millón de ocupados (996.795).En el conjunto de España, el paro bajó en 18.805 personas (-0,77%) hasta 2.424.961 desempleados, mientras que la afiliación perdió 14.358 cotizantes.

El paro subió respecto a octubre en todas las provincias salvo en Salamanca (-57), y lo hizo especialmente en León, que sumó 523 parados más que el mes anterior;