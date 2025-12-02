El paro sube en León pero alcanza el nivel más bajo para un mes de noviembre desde 2007
El paro registrado en la provincia de León aumentó en 523 personas durante noviembre respecto a octubre, situándose en 20.615 desempleados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Pese al repunte mensual –habitual en este mes por el fin de la temporada turística y agrícola–, León registra la cifra más baja de parados en un noviembre desde 2007 y acumula una reducción interanual de 1.085 personas (-5%), confirmando la tendencia positiva de los últimos doce meses.
El incremento mensual se concentró principalmente en el sector servicios, que sumó 446 desempleados más, seguido de construcción (+26), agricultura (+22) e industria (+9). El colectivo Sin Empleo Anterior añadió 20 personas. Todos los sectores, sin embargo, presentan descensos respecto a noviembre de 2024.Por sexo y edad, el desempleo afecta a 12.242 mujeres y 8.373 hombres. Entre los menores de 25 años hay 1.543 parados (827 hombres y 716 mujeres).
En noviembre se firmaron 7.622 contratos en la provincia, 1.962 menos que en octubre –descenso estacional–, pero 142 más que en noviembre del año anterior (+1,9%). De ellos, 3.157 fueron indefinidos, lo que representa el 41,4% del total y consolida el avance hacia un empleo más estable.
A nivel autonómico, Castilla y León fue la segunda comunidad donde más aumentó el desempleo en noviembre: +1.035 parados (+1,03%), solo por detrás de Baleares (+9,15%). El total se sitúa en 101.603 personas, superando de nuevo la barrera de los 100.000 desempleados. La afiliación a la Seguridad Social cayó en 6.349 cotizantes (-0,63%), dejando la comunidad por debajo del millón de ocupados (996.795).En el conjunto de España, el paro bajó en 18.805 personas (-0,77%) hasta 2.424.961 desempleados, mientras que la afiliación perdió 14.358 cotizantes.
