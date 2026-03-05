Cambio de cuotas de autónomos en 2026: quién pagará más y quién pagará menos según sus ingresos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Este año 2026, ha traído cambios en las normativas y también dudas sobre las cuotas de autónomos, ya que algunas se han renovado. ¿Tendré que pagar más por mi cuota de autónomo, o menos? Este año, el sistema de cotización por ingresos reales para trabajadores por cuenta propia se mantiene con los 15 tramos que se establecieron en 2023, pero incorpora ajustes por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al 0,9%.

Este porcentaje eleva ligeramente todas las cuotas mínimas (alrededor de entre 5 y 15 euros extra según el tramo). Las propuestas generalizadas de aumento hasta 206 euros fueron desestimadas, congelando los tres primeros tramos y limitando los incrementos al 1-2,5 % en los tramos superiores.

Tramos congelados: pagarás lo mismo (o casi) si estás en esta situación

Los autónomos con ingresos netos hasta 1.166,70 euros mantendrán las cuotas mínimas invariables: 200€ por menos de 670€, 220€ entre 671 y 900€ y 260€ entre 901 y 1166,70€. La tarifa plana de 80 euros durante un año, prorrogables si tus ingresos netos siguen por debajo del SMI actual, establecido en 1.134€ al mes.

Después de 12-24 meses de tarifa plana, estos tramos bajos dan continuidad asequible sin saltos bruscos, beneficiando además al 50% de starters en freelance.

Incrementos leves: quién pagará más este año

A partir de 1.167 € mensuales, se aplican subidas leves del 1% al 2,5%, Por ejemplo, un autónomo que factura 2.000€ netos pasa de pagar 370€ a 375,6 €. En tramos más altos, como más de 6.000€, la cuota mínima sube de 590€ a 604,8 €. Estos cambios afectan, principalmente, a profesionales con ingresos medios-altos, pero la regularización anual de la Seguridad Social permite ajustes si los rendimientos reales varían.

Ejemplos: 1.700 € = 357 € (+7€); 4.000 € = 505 € (+15€). Afecta al 20-30% de autónomos consolidados.

Cómo calcular y planificar tu cuota de autónomos para evitar sustos

Para calcular la cuota de autónomos y así evitar pagar de más en la regularización anual de la Seguridad Social, puedes declarar tu previsión de ingresos netos y así elegir el tramo más adecuado para tu caso, pudiendo modificarla hasta seis veces al año.

La cuota adecuada se calcula aplicando el 31,2% a la base elegida (máxima o mínima del tramo), más MEI. Al final del año se regulariza: si pagaste de más, devolución; de menos, te tocará pagar, con un posible recargo del 20% por no ajustar convenientemente. Para optimizar, usa herramientas de facturación que rastreen tus ingresos reales y evita así las sorpresas fiscales.

Hay que tener en cuenta qué considera la Seguridad Social por rendimientos netos: se calcula restando a tu facturación todos los gastos deducibles y aplicando después una deducción genérica del 7% (un 3 % si tributas como sociedad). C

Con esta cifra puedes simular tu tramo en la calculadora oficial de Import@ss antes de confirmar cualquier cambio.