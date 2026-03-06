Tarifa plana para nuevos autónomos en 2026: no pagar nada en León es posible

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La tarifa plana para aquellos que se den de alta en el régimen de autónomos en el 2026, sigue siendo una de las mejores ayudas para los emprendedores nacionales, ya que permite pagar solo 80 € de cuota al mes durante los primeros 12 años de actividad en el RETA.

Esta bonificación va a seguir vigente durante todo el 2026 según las previsiones de la Seguridad Social, y busca facilitar el inicio de los negocios, los momentos más críticos, y reducir la carga de cotizaciones. Una bonificación, además, especialmente atractiva en provincias como León.

¿Quién puede pagar solo 80 euros al mes siendo autónomo?

Para acceder a esta bonificación de 80 euros al mes durante 2026 (en realidad se han de abonar 88,72 € al incluir el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), el trabajador autónomo debe, primero, registrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin haber estado dado de alta los dos años previos, y este plazo se extiende a tres años si ya se disfrutó de la bonificación.

Los autónomos colaboradores están excluidos de la bonificación. Un autónomo colaborador es aquel familiar directo de un autónomo titular que trabaja habitualmente en un negocio familiar, sin ser considerados trabajadores por cuenta ajena, o los que tengan deudas pendientes con la Seguridad Social o Hacienda, y debe solicitarse el mismo día del alta en RETA.

Para todos los nuevos autónomos, tras un año pagando 80 euros, se puede prorrogar un año más si los ingresos anuales no superan el SMI. Si tienes discapacidad de al menos el 33 % o eres víctima de violencia de género o terrorismo, pagarás 80 euros durante 24 meses. Luego, podrás prorrogar 36 meses más si mantienes los ingresos por debajo del SMI, llegando a 60 meses en total.

Tarifa 0 en León: reembolso total

Para acceder a la Tarifa 0 CONSOLIDACYL (convocada a 4 de marzo de 2026) se repiten los trámites repasados en el punto anterior, con las mismas excepciones, además de solicitarla el mismo día del alta. También se aplican las excepciones de discapacidad, violencia de género o víctimas de terrorismo.

Duración y prórrogas de la tarifa plana

La tarifa plana de autónomos en 2026 tiene una duración de 12 meses independientemente de lo facturado, cotizando por la base mínima del tramo 1. Se prorroga un año más si no se llega al SMI, que se sitúa alrededor de los 1.134 € al mes; esto se acreditará vía previsión de ingresos. No aplica regularización durante el período de bonificación, así se evitan sorpresas fiscales.

Cómo solicitar en León la Tarifa 0 y la tarifa plana de 80 euros

Primero, date de alta en tarifa plana estatal vía Import@ss en Sede SS, con Hacienda (036/037), DNI, NUSS, CNAE, IBAN y previsión ingresos. A continuación, solicita la Tarifa 0 online en sede.jcyl.es del 5 de marzo al 3 de septiembre 2026: paga cuota y recibe reembolso (100% primeros 18 meses). El alta, siempre antes del inicio de actividad para evitar recargos.