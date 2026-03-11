Un solo accionista ingresa 3.234 millones gracias al nuevo dividendo millonario de Zara

Publicado por l. Santamarta León Creado: Actualizado:

Inditex, el gigante textil dueño de Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear y otras marcas, ha cerrado su ejercicio fiscal 2025 (finalizado el 31 de enero de 2026) con un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros, un 6% más que el año anterior.

Esta cifra consolida el cuarto año consecutivo de resultados históricos para el grupo gallego y permite un nuevo aumento del dividendo que impacta de forma desproporcionada en su principal accionista.

El Consejo de Administración ha aprobado un dividendo total de 1,75 euros por acción (un 4,17% más que el anterior), compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros (60% del beneficio) y un extraordinario de 0,55 euros. Este reparto supone un desembolso global de miles de millones, pero el grueso recae en una sola persona: el fundador y máximo accionista de Inditex, que controla el 59,29% del capital a través de sus sociedades Pontegadea (50,010%) y Partler Participaciones.

Con 1.848 millones de acciones en su poder, el leonés Amancio Ortega percibirá 3.234 millones de euros solo por este dividendo con cargo a 2025. La cifra refuerza su posición como el hombre más rico de España y uno de los más acaudalados del mundo, gracias a la solidez del modelo de negocio de Inditex, que combina control de costes, expansión online y márgenes robustos pese a un entorno económico complejo.

No es el único familiar beneficiado: su hija Sandra Ortega, propietaria del 5,05% del capital (157,48 millones de acciones, sin derecho a voto), recibirá 275,45 millones de euros. Por su parte, Marta Ortega, presidenta de Inditex, cobra 7.242 euros por sus 42.511 acciones. El consejero delegado, Óscar García Maceiras, percibirá 207.075 euros por sus 118.329 títulos.

Inditex mantiene su política de retribuir generosamente a los accionistas, lo que explica por qué su dividendo es uno de los más atractivos del Ibex 35. El pago se realizará en dos tramos (previsiblemente mayo y noviembre de 2026), y llega tras un año en el que las ventas y los beneficios han seguido creciendo, aunque a ritmos más moderados que en periodos previos de boom post-pandemia. ste "cheque" millonario no solo refleja el éxito de Zara en un sector cada vez más competitivo, sino que subraya la concentración de riqueza en torno al fundador, cuya participación sigue siendo clave para la estabilidad y la estrategia del grupo.