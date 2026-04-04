Más teletrabajo o compartir desplazamientos, cambios laborales ante una crisis energética

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Ampliar los días de teletrabajo, fomentar el uso del transporte público y de los desplazamientos compartidos o más flexibilidad horaria son algunas de las herramientas que se pueden poner en marcha en el ámbito laboral ante una crisis de precios de la energía.

El encarecimiento de los combustibles tras la escalada bélica en Oriente Medio ha llevado al Gobierno a tomar diversas medidas de apoyo, como la bajada del IVA de los combustibles, mientras las empresas también comienzan a implantar o ampliar iniciativas para amortiguar el impacto en el día a día de sus trabajadores.

Así, algunas han cambiado estos días reuniones presenciales con desplazamientos fuera de España a modalidad online para evitar vuelos o desplazamientos evitables, mientras que otras empresas han sido más flexibles con el teletrabajo, explican a EFE varios trabajadores.

En el decreto de medidas del Gobierno se incluyó un cambio en este sentido al adelantar a finales de este año la fecha para que las compañías de más de 500 empleados (o 250 por turno) diseñen planes de movilidad sostenible para sus empleados.

"Las empresas deben incluir medidas como el uso del transporte público, los desplazamientos compartidos, la flexibilidad horaria o el teletrabajo", resume a EFE el responsable de Desarrollo de Negocio y Consultoría en Alphabet España, Daniel Ruiz.

También facilitar el uso y recarga de vehículos electrificados, añade Ruiz.

Unas medidas que, en la mayoría de empresas siguen pendientes: solo un 12 % de trabajadores señala que sus compañías cuentan con un plan de movilidad frente a un 64 % que señala lo contrario, de acuerdo con un estudio de Alphabet, empresa del grupo BMW.

Aumentar los días de teletrabajo

Lo que sí se está implantado en muchas empresas es el teletrabajo, sobre todo en su modalidad híbrida (unos días en casa y otros en la oficina), una opción que puede volver a repuntar en un contexto de incremento de precios de los combustibles.

"Hay mucho potencial en aumentar el número días de teletrabajo y en dar más flexibilidad", explica a EFE el subdirector general de la Fundación Máshumano, Tomás Pereda.

Pereda recuerda que esta forma de trabajar, adoptada de urgencia y de forma masiva en la pandemia de 2020, ya está consolidada en España con alrededor de un 15 % de ocupados que desempeñan algún día tareas desde su casa, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

"Más del 66 % de las empresas analizadas aplica teletrabajo a más de la mitad de sus equipos. Y el 96 % de las organizaciones ha estabilizado modelos híbridos de uno o dos días de teletrabajo por semana", resumía un reciente estudio de la propia Fundación Máshumano.

Pereda explica también que en empresas donde ya está implantado un modelo híbrido puede resultar más sencillo ampliar los días de trabajo a distancia si eso ayuda a ahorrar combustible.

Es el caso de Ángela, profesional de la comunicación, a la que le gustaría que, en un contexto de precios elevados del combustible, su empresa le permitiera trabajar más desde casa para ahorrarse los casi 50 kilómetros diarios de desplazamiento en Madrid, algo que por ahora no parece viable.

"En el contexto actual de subida de precios, sí es cierto que parte de las personas trabajadoras podrían mitigar una parte del impacto de la inflación a través del teletrabajo. Además, sería un beneficio para las empresas, porque generalmente se aumenta la productividad", resumen desde el sindicato CCOO que añade algunos matices.

El teletrabajo puede ofrecer ventajas, como el ahorro en transporte a quienes acuden a sus puestos de trabajo en coche o vehículo propio de combustión interna pero, advierte CCCO, "puede suponer un gasto extra de electricidad en el hogar si no se compensan los gastos derivados como determina la Ley de trabajo a distancia.

Una norma, recuerdan, que también resalta que la empresa debe proporcionar los medios, equipos y herramientas para el desarrollo de la actividad.

Y, como incide Ruiz de Alphabet, no todas las profesiones permiten el teletrabajo y ahí es donde los planes de movilidad deberán atender a las particularidades de cada negocio y de sus empleados: el plan para una fábrica con turnos no será aplicable para una consultora en el centro de una ciudad.

"La clave está en adaptar cada medida a la actividad de la empresa y en diseñar planes a medida, no en aplicar una fórmula general", resumen.