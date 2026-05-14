El detalle del nuevo Plan Estatal que muchos inquilinos deberían mirar antes de comprar casa

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, que comprende las fechas 2026-2030, incluye una ayuda que a muchos les puede pasar desapercibida. Esta ayuda tiene como objetivo facilitar que los jóvenes puedan pasar del alquiler a la compra sin que pierdan todo lo que ya han pagado previamente.

Se trata de la línea de alquiler con opción o derecho a compra de viviendas protegidas con protección permanente, una medida que Moncloa presentó dentro del paquete de emancipación joven con ayudas de hasta 30.000 euros.

Alquilar primero, comprar después

La clave de esta ayuda está en que no funciona como una subvención clásica al alquiler, sino como un puente hacia la compra de una vivienda protegida. El Real Decreto 326/2026, publicado en el BOE, explica su principal objetivo: fomentar el acceso de las personas jóvenes a la vivienda mediante contratos de alquiler o cesión con opción o derecho a compra en viviendas protegidas de forma permanente.

¿Qué significa esto? Pues que el inmueble no puede ser una vivienda cualquiera del mercado libre, sino una vivienda protegida y, además, con protección permanente. Es decir, su precio de venta o alquiler estará sometido a las limitaciones propias de ese régimen, incluso aunque cambie de manos.

El detalle que marca la diferencia

Un detalle muy importante para el joven que quiera comprar su piso en alquiler: las rentas pagadas durante el mismo deben descontarse íntegramente del precio final de adquisición. El BOE lo recoge expresamente: la ayuda queda condicionada a que las cantidades abonadas por el arrendatario o cesionario se descuenten en su totalidad del precio de compra.

En la práctica, esto evita una de las grandes frustraciones del alquiler con opción a compra: pagar mensualidades durante años y que luego apenas cuenten para comprar la vivienda. Aquí, si se ejecuta la opción de compra, lo ya pagado amortizará el precio final.

Además, el contrato tendrá que dejar claro desde el principio el precio por el que se podrá comprar la vivienda y el plazo para ejercer la opción. Según el BOE, ese plazo deberá ser de al menos un año desde la firma del contrato y de un máximo de cuatro años.

Quién puede acceder a la opción de compra

La persona que va a entrar en alquiler en su nueva vivienda no podrá tener más de 35 años en el momento de firmar el contrato. Si hay dos personas en dicho contrato, bastará con que una de ellas cumpla ese límite de edad.

Por supuesto, también hay límites de ingresos, que no podrán superar los establecidos en el régimen de protección correspondiente en el momento de formalizar la compraventa. Además, no se concederá la ayuda si los compradores tienen ya una vivienda en España en propiedad o usufructo que puedan usar para vivir. Tampoco se permite en compras con más de dos adquirentes.

Hay otro requisito importante: el joven debe haber cumplido correctamente el contrato de alquiler o cesión. El BOE especifica que no se admitirá el caso de quien no haya pagado la renta o el precio de cesión ‘en tiempo y forma’.

No se pide igual en toda España

La gestión de estas ayudas dependerá de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Serán ellas las que convoquen los procedimientos de concesión, que podrán estar abiertos de forma continuada o convocarse para toda la vigencia del plan. En cualquier caso, no podrán concederse más allá del 30 de junio de 2030.

Desde aquí aconsejamos revisar de manera concienzuda la convocatoria autonómica correspondiente. Gracias a ello podrás concretar plazos, documentación, requisitos de ingresos y forma de solicitud.

Aplicación en Castilla y León

La ayuda estatal existe en el Real Decreto, pero su aplicación práctica en Castilla y León dependerá de que la Junta convoque el procedimiento correspondiente o lo incorpore a sus líneas de gestión autonómica.

En el caso de la comunidad, la Junta destaca medidas como la rebaja del 20% en el precio de la vivienda pública rural, la línea de garantías para que el banco pueda conceder una hipoteca de hasta el 97,5% del valor, ayudas al alquiler de hasta 375 euros al mes y promociones de vivienda pública para jóvenes.

Una ayuda con truco: no es para cualquier alquiler

Sin embargo, es conveniente matizar. No sirve para cualquier joven que viva de alquiler y quiera comprar su piso actual. Debe existir un contrato de alquiler con opción o derecho a compra, la vivienda debe ser protegida de forma permanente y el precio final debe respetar los topes del régimen de protección. Ahí está la diferencia: no es una ayuda general para comprar casa, sino una vía específica para convertir un alquiler protegido en compra protegida.