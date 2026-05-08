Experta en alquiler responde: ¿Se pueden quejar tus vecinos por poner lavadoras de noche?

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Poner una lavadora por la noche puede ser una buena idea, ya que los tramos en los que la energía eléctrica suele ser más económica son justo cuando el sol cae. Sin embargo, ya sabemos que las lavadoras pueden hacer mucho ruido, sobre todo cuando llega el proceso de centrifugado. ¿Es verdad que un vecino te puede denunciar si pones lavadoras por la noche?

El límite son los decibelios

En la cuenta de TikTok de Fotocasa te lo cuentan. “Aunque no esté prohibido, tus vecinos sí podrían quejarse si el ruido supera lo permitido. Una lavadora puede generar entre 46 y 70 decibelios, y en la mayoría de ciudades el límite por la noche está entre 25 y 30 decibelios”. Efectivamente, si este ruido afecta al descanso de los vecinos, estos te pueden denunciar. Y prosigue:

“Además, según la Ley de Propiedad Horizontal, la comunidad podría actuar si en una vivienda se realizan de forma frecuente actividades molestas. En situaciones muy graves hay hasta una multa de 3.000 €, aunque según la norma del municipio”.

Qué dice la Ordenanza Municipal en León

La respuesta corta es que no, no está prohibido poner la lavadora por la noche, pero sí puede generar un problema si el ruido supera los límites permitidos o se convierte en una molestia rutinaria para el resto de vecinos. No es lo mismo poner una lavadora por la noche de manera puntual que hacerlo cada noche, con programas largos y centrifugados intensos, sobre todo si la máquina tiene ya un tiempo.

Hay que tener en cuenta, además, que cada ayuntamiento puede establecer sus límites. Concretamente, en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de León sobre ruidos y vibraciones, los límites se miden en decibelios ponderados A (dBA) y, para viviendas, distingue entre día y noche. La propia ordenanza fija como horario diurno de 8:00 a 22:00 horas y considera noche el resto de horas.

En el interior de viviendas, el límite en piezas habitables —por ejemplo, dormitorios o salones— es de 35 dBA durante el día y 30 dBA por la noche. En pasillos, aseos y cocinas, el máximo permitido es de 40 dBA durante el día y 35 dBA por la noche. En las zonas de acceso común, como portales o escaleras, el límite es de 50 dBA de día y 40 dBA de noche.

Por tanto, aplicado al caso de una lavadora, el dato clave es que si el ruido llega a una habitación habitable de otro vecino durante la noche, el límite en León es de 30 dBA.

Recomendaciones a la hora de poner lavadoras de noche

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Para evitar problemas, lo más recomendable es usar programas más silenciosos, colocar bien la lavadora para que no vibre, no sobrecargar el tambor y, si es posible, evitar el centrifugado en plena madrugada. También puede ayudar utilizar bases antivibración o programar el electrodoméstico para que termine antes de las horas de descanso. En definitiva, poner la lavadora por la noche puede salir más barato, pero si el ahorro acaba molestando a los vecinos, puede salir caro.