Repsol invierte más de 1.500 millones para blindar el suministro de queroseno en España este verano

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

La crisis energética que está viviendo el mundo con el cierre del estrecho de Ormuz es un escenario «inédito» tanto en volúmenes absolutos de petróleo y productos derivados como en porcentaje respecto al total del comercio mundial, pero España se encuentra mejor preparada que otros países del entorno para afrontar este desafío. Esta es la lectura que hacen en Repsol, donde tanto su presidente, Antonio Brufau, como su consejero delegado, Josu Jon Imaz, han sacado pecho ante sus accionistas para afirmar que si el país no tiene problemas de suministro de queroseno es gracias a la inversión privada de Repsol de 1.500 millones de euros en plantas de refino. «Ha sido una inversión privada, sin apoyo ni reconocimiento público. Hoy nos hemos dado cuenta de que España puede producir queroseno cuando Europa no puede. Debemos saber que es posible gracias a esta casa", señaló Brufau.

España recibe más de 100 millones de turistas al año y cuenta con dos entornos insulares -Canarias y Baleares- cuya dependencia estructural del queroseno eleva muy por encima de la media europea el peso de este carburante en la economía nacional. Antes del estallido de la crisis, la producción media de las refinerías españolas de Repsol se situaba en torno a los 120.000 barriles diarios de queroseno, frente a una demanda de 156.000 barriles por día, señaló Imaz. El resultado de esa inversión es que Repsol no solo podrá cubrir íntegramente la demanda de sus clientes habituales, sino que prevé generar un excedente de entre el 20% y el 25%.

En la misma línea que el presidente, Imaz se congratuló de que Repsol tomó decisiones que iban contracorriente de las señales que enviaban las autoridades europeas e invirtió en sus plantas cuando el discurso dominante en Bruselas apostaba por el abandono acelerado de los hidrocarburos y cerró 35 refinerías.

"Esta casa hizo los deberes, invirtiendo en refino en contra de todas las señales que se estaban dando por parte de las autoridades europeas. No hay ni una sola mención en los programas de apoyo a la industria en Europa a la industria del refino, esa que nos está salvando en estos momentos de la situación que estamos viviendo en Europa", subrayó el máximo ejecutivo de la compañía.

Tirón de orejas a Bruselas Brufau lanzó un aviso a los reguladores europeos: la crisis de Ormuz, que ha retirado del mercado cerca del 11% de la oferta mundial de crudo, ha dejado al descubierto las "vulnerabilidades" de un continente que apostó en exceso por un único modelo energético. Repsol pide a Bruselas "sentido común" frente a lo que califica de un error estratégico y defiende su modelo -basado en hidrocarburos, electricidad y renovables- como prueba de que esa visión integradora es posible y rentable.

El directivo también se refirió a los biocombustibles, cuyo desarrollo -lamentó- está siendo frenado por la propia regulación europea al reducir las materias primas admisibles para su producción. "El planeta necesita todas las energías. Si no es así, y continuamos empecinados en una política confrontativa, estamos destinados a mantener la irrelevancia que hoy tiene Europa", zanjó Brufau.