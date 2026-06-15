El furor por invertir se dispara entre los jóvenes españoles

Publicado por Ana Cantero Madrid Creado: Actualizado:

Las nuevas generaciones llevan años desmontando el mito de que invertir es una práctica reservada para las etapas más avanzadas de la vida y para los grandes patrimonios. La Generación Z está apostando fuerte por la educación financiera y, en última instancia, por el riesgo: los productos financieros de renta variable son, sin duda, los preferidos por los más jóvenes.

Más de la mitad de los españoles entre 25 y 34 años invierte, según el Barómetro 2026 de la plataforma letona de inversión Mintos. Se trata de la franja de edad más activa en inversión en nuestro país. «El alto nivel de interés, combinado con la capacidad de ahorro existente y el hecho de que los grupos más jóvenes muestren una mayor propensión a invertir, sugiere una base sólida para el crecimiento de la inversión particular en los próximos años», señala Martins Sulte, CEO y cofundador de Mintos.

Muchos analistas hablan de «cambio generacional y cultural» y de un creciente interés por la inversión. Cada vez son más las plataformas digitales que ofrecen la posibilidad de invertir con un solo ‘clic’ y un escaso esfuerzo financiero de entrada. Además, los jóvenes no le tienen miedo al riesgo.

Según el Observatorio Inverco, se trata del único grupo de edad que no es mayoritariamente conservador. «En el caso de las generaciones más jóvenes, se detecta un mayor interés por la inversión en fondos, que son vistos como un producto adecuado por la confianza, seguridad y rentabilidad», sostiene Marta González, miembro del Observatorio.

En el año 2025 el número de clientes españoles de la Generación Z —entre 18 y 29 años— que invirtió en acciones y fondos cotizados (ETFs) creció un 230%, llegando a triplicarse a lo largo del año, según atos del neobanco N26. El año pasado, los clientes jóvenes representaron casi uno de cada cuatro inversores de la plataforma (24%).

Por los neobancos

Muchos de los clientes jóvenes que se plantean comenzar a invertir eligen hacerlo a través de neobancos. «El perfil de cliente de MyInvestor es predominantemente joven, con edades situadas entre los 20 y los 40 años y con un alto interés por formarse y mejorar sus conocimientos financieros», señalan fuentes del neobanco español, que asegura apostar firmemente por la educación financiera.

«Este mayor nivel de información y familiaridad con la inversión se traduce en una inclinación clara hacia la renta variable, tanto mediante fondos de inversión como a través de la compra directa de acciones», añaden.

En la actualidad, en torno al 65% del patrimonio invertido por los clientes de MyInvestor se concentra en fondos de renta variable, mientras que aproximadamente un 10% se destina a acciones individuales, una tendencia creciente debido a la variedad geográfica y sectorial de las empresas.

Cerca de un 15% del capital invertido se mantiene en depósitos, fondos monetarios y soluciones de perfil conservador. Este segmento ha ganado relevancia en los últimos años, en parte porque muchos clientes han integrado los fondos monetarios como una herramienta habitual dentro de su gestión de liquidez, sustituyendo en cierta medida el papel tradicional de la renta fija.

«Es cada vez más frecuente observar carteras combinadas en las que conviven una estrategia de inversión 100% en renta variable con posiciones conservadoras en monetarios dentro de carteras de ahorro. En lugar de optar por una única asignación intermedia, muchos clientes prefieren separar explícitamente su inversión a largo plazo del dinero destinado a liquidez o imprevistos, manteniendo este último en productos de bajo riesgo antes de dar el salto a la inversión», apuntan desde MyInvestor.

La renta fija, por el contrario, ha ido disminuyendo su peso relativo progresivamente dentro de las carteras de los clientes hasta representar el 10% total.