Estos son los tres alimentos básicos que más han subido de precio en el mes de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Limones, naranjas y lechugas iceberg son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre mayo y junio de 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol (Ver tablas completas).

Durante el último mes, el kilo de limones ha experimentado de media un incremento de precio del 10,3%, una subida que se suma a la del 7,4% registrada en mayo, lo que se traduce en un encarecimiento de casi el 18% en apenas dos meses. La mayor subida en junio se ha dado en Alcampo, donde ha pasado de 2,69 euros en mayo a 3,59 euros en junio (un 33,5% más).

Por su parte, la malla de naranjas se ha encarecido un 7,6% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Mercadona, con un 15,0% de incremento (de 5,00 euros en mayo a 5,75 euros en abril). Las lechugas iceberg, por su parte, son un 4,6% más caras de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Dia, donde ha pasado de estar en oferta a 0,79 euros en mayo a 1,09 euros en junio (un 38,0% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de la docena de huevos (un 3,6% de media), las peras conferencia (un 3,0%), el kilo de manzanas golden (1,9%), los ajos (un 1,1%) y el brik de leche entera (un 0,7%). Los únicos alimentos de los analizados que no han variado su precio en el último mes han sido los champiñones laminados y la harina de trigo.

Entre los alimentos que cuestan de media en junio menos que en mayo están las uvas blancas sin semillas (-0,1%), las cebollas (-0,1%), las lentejas pardinas (-0,4%), la malla de patatas (-0,7%), el arroz redondo (-1,3%), el litro de aceite de oliva (-1,5%), el paquete de macarrones (-1,8%), el aceite de girasol (-4,4%) y las zanahorias (-4,7%).

Los limones lideran la subida interanual

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. El kilo de limones es el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 29,7% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre junio de 2025 y junio de 2026 ha sido en Alcampo, donde ha pasado de estar a 2,35 euros a costar 3,59 euros (un 52,7% más).

Los huevos, por su parte, cuesta actualmente un 11,1% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las zanahorias ha sido del 6,6% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo el aceite de oliva (un 6,3%), las cebollas (un 4,7%), el aceite de girasol (3,9%), las uvas blancas sin semillas (3,9%), las manzanas golden (3,1%), el brik de leche entera (un 1,5%) y los champiñones laminados (0,6%).

De los productos analizados por FACUA, la malla de patatas es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 15,3%. Por su parte, las peras conferencia acumulan una bajada del 11,0%, la malla de naranjas un 5,1%, el paquete de macarrones un 4,7%, los ajos un 4,6%, la harina de trigo un 2,7%, el arroz redondo un 2,1%, las lentejas pardinas un 0,4% y las lechugas iceberg un 0,2%.