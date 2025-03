Una multitud llena Estambul contra Erdogan

Publicado por J. Gómez Peña Bilbao Creado: Actualizado:

"La resistencia está en todas partes", repetía la multitud formada por los cientos de miles de personas que se echaron ayer a la calle en Estambul para apoyar la democracia y en protesta por el encarcelamiento del alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, el principal opositor del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, han crecido bajo al régimen actual y mostraron su hartazgo ante la falta de libertad, oportunidades y futuro de un país en plena deriva autocrática. El barrio de Maltepe, en la zona europea de Estambul, se llenó con una marea humana que se opone a Erdogan, en el Gobierno desde 2003. Según Ozgür Özel, que en ausencia de Imamoglu es el líder del Partido Republicano del Pueblo, hubo 2,2 millones de personas, un dato no confirmado por fuentes oficiales.

La esposa, la madre y los hijos del alcalde arrestado asistieron a la concentración. Los ferries fletados en el Bósforo llenaron el centro de Estambul con un gentío que portaba banderas del país y carteles con los rostros de Mustafa Kemel Atatürk, el fundador de la República de Turquía, y de Imamoglu, detenido el pasado 19 de marzo, apenas unos días antes de ser designado por su partido como candidato a las elecciones presidenciales de 2028. Y gran rival, por tanto, de Erdogan. La Justicia turca, al servicio del régimen, le acusa de corrupción y de colaborar con grupos terroristas.

La entrada en prisión del político socialdemócrata soliviantó a la sociedad turca, sobre todo a los jóvenes, a los universitarios. Las primeras concentraciones rebasaron las barreras policiales, se convirtieron en un símbolo de resistencia e iniciaron una cadena de actos de protesta que ayer inundó Estambul. "Todos los sábados nos manifestaremos en una ciudad y todos los miércoles, en Estambul", arengó Özel. "Estoy dispuesto a correr el riesgo de pasar ocho o diez años en prisión", declaró en el diario 'Le Monde'. Desde que comenzaron los altercados ha habido más de dos mil detenciones, incluidos doce periodistas, uno de ellos sueco y otro de la BBC. "La candidatura presidencial de Imamoglu es el comienzo de un camino que garantizará la justicia y la soberanía de la nación", clamó Özel. Tuvo el apoyo de otras formaciones minoritarias de la oposición. Y también, aunque muy tímido, recibió el respaldo de la Unión Europea, que envió una discreta delegación para visitar en la cárcel a Imamoglu. Turquía es un miembro de peso de la OTAN y la UE no quiere una crisis con Erdogan en plena invasión rusa de Ucrania.

"No hay salvación individual. ¡O todos o ninguno!". "¡Justicia, ley, justicia!". Así sonaban los lemas de la concentración en Estambul, según recoge el diario turco 'Birgün'. Imamoglu siguió el acto desde la prisión de Silivri. "La juventud le está diciendo a Erdogan que respete a los ciudadanos y no atente contra la voluntad de la gente, pero él hace oídos sordos", denunció a través de un vídeo creado por inteligencia artificial a partir de un texto del dirigente político.

Piden elecciones anticipadas

"Quieren someter a nuestro pueblo. No van a lograrlo. ¡No van a conseguirlo!", animó antes de referirse a las acusaciones que pesan sobre él: "No he cometido ningún delito. No lamento lo que he hecho como alcalde , sino que estoy orgulloso. He superado 48 investigaciones administrativas y 51 personales", recordó. "Soy el regidor de un municipio que ha sido investigado 1.300 veces por instituciones estatales en seis años y que ha sido absuelto siempre", subrayó.

"La separación ha terminado. La nación está unida contra el opresor y contra la opresión", recalcó. "Voy a cumplir con el deber que me ha dado la nación en cualquier circunstancia, aunque sea a costa de mi vida", prometió. Muchos manifestantes portaban banderas con mensajes de apoyo: "Defendamos juntos Estambul" o también "hombro con hombro contra el fascismo".

Ozgür Özel anunció ayer el lanzamiento de una campaña de recogida de firmas para la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas -están prevista para 2028- con la intención de echar del poder al Erdogan, a quien acusa de dar un golpe de Estado por el encarcelamiento de Imamoglu. "Vamos a acabar con este Gobierno. En la Turquía con la que soñamos los candidatos presidenciales no están en prisión. Libertad inmediata para Ekrem Imamoglu", clamó Özel en su intervención ante los cientos de miles de personas congregadas en Maltepe que aspiran a una Turquía sin Erdogan.