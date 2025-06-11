Trump suma otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Publicado por Agencias Los Ángeles Creado: Actualizado:

El Gobierno del presidente Donald Trump ha enviado este lunes a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, con lo que suma cerca de 5.000 tropas que estarán desplegadas en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con el gobernador Gavin Newsom y los defensores de los derechos civiles. Fue el mismo Newsom que comunicó en un mensaje en sus redes sociales sobre el envío de los otros 2.000 soldados, tras ser informado por la Casa Blanca. Trump había anunciado el sábado pasado el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional de California, sin contar con la aprobación del gobernador del estado, que es quien dispone de estas tropas, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense se impone de esta forma. El fiscal de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra el Gobierno Trump alegando que la medida tomada por la Administración «abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda» de la Constitución. Newsom ha denunciado que los primeros soldados desplegados actualmente en Los Ángeles están enfrentando situación de hacinamiento. “Sin comida ni agua. Solo unos 300 están desplegados; el resto está inactivo, sin uso, en edificios federales sin órdenes”, denunció el gobernador demócrata en un mensaje en X. Añadió que la medida tomada por la Casa Blanca “no se trata de seguridad pública” sino de “halagar el ego” del mandatario estadounidense. “Esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas”, insistió el demócrata. A los cuatro mil soldados de la Guardia Nacional de California se sumará un batallón del cuerpo de Marines estadounidense bajo el argumento de contener las protestas contra las recientes redadas migratorias, según informó el Departamento de Defensa. «Aproximadamente 700 infantes de marina» se integrarán con las fuerzas de la Guardia Nacional «que están protegiendo al personal y la propiedad federales en el área metropolitana de Los Ángeles», explica el Pentágono en un comunicado. Los soldados serán asignados a cuidar los edificios federales de la ciudad. Actualmente solo se encuentran asignadas unas decenas de soldados cuidando el complejo federal del centro de Los Ángeles, que incluye el centro de detención de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y las cortes de inmigración ubicadas en el complejo federal suspendieron este lunes la atención al público, mientras transcurría el cuarto día de manifestaciones, si bien la de este lunes fue menos concurrida y hasta la tarde sin incidentes.

Ley de Insurrección

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que, de ser necesario, invocará la Ley de Insurrección para disolver militarmente las protestas desatadas en Los Ángeles (California) contra las redadas migratorias. La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, otorga al presidente la facultad de desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil, y se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes en el país. «Si hay una insurrección, sin duda la invocaría. Ya veremos. Pero les puedo decir que anoche fue terrible. La noche anterior también fue terrible», declaró Trump ante la prensa en el Despacho Oval. El gobernante republicano añadió que el lunes por la noche «hubo ciertas zonas» de la ciudad que, a su juicio, «podrían haber sido insurrecciones». Donald Trump reveló además que conversó «hace un día» con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom —con quien mantiene una tensa relación—, para pedirle que «hiciera un mejor trabajo». La cuidad de Los Ángeles entró ayer martes en su quinto día de tensión.

