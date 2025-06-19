Israel bombardea varios puntos de Teherán, entre ellos un edificio de la Media Luna

Publicado por EFE Jerusalén Creado: Actualizado:

Israel lanzó una nueva oleada de misiles sobre la capital iraní, según pudo comprobar EFE, que han alcanzado varios puntos de Teherán, entre ellos un edificio de la Media Luna Roja, sin reporte aún de víctimas o daños. El Ejército israelí confirmó que está bombardeando «objetivos militares del régimen iraní en Teherán» y se han reportado estallidos en varias áreas, incluidas zonas residenciales.

La televisión estatal Press TV mostró imágenes del edificio de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) con humo y una fotografía en la que aparece la entrada completamente dañada.

Otras explosiones se han reportado en barrios residenciales del este y noreste de la capital, sin que haya aún ningún reporte de daños o del alcance que han tenido.

El medio Iran Nuances informa de que Israel también ha apuntado a zonas cercanas al aeropuerto Payam, situado a las afueras de Karaj, población vecina a Teherán.

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó este miércoles de que aviones de la Fuerza Aérea «han destruido la sede de seguridad interna del régimen iraní», que calificó como «el principal brazo represivo del dictador iraní».

Israel e Irán siguen intercambiando oleadas de ataques este miércoles, sexta jornada desde que el Ejército israelí lanzara una operación a gran escala sobre territorio iraní que se ha saldado con más de 200 muertos en Irán, entre ellos miembros de la cúpula militar y de seguridad iraní.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió este martes a la República Islámica una «rendición incondicional» y afirmó conocer el paradero de líder supremo iraní, Ali Jameneí, aunque señaló que, por el momento, no ha tomado la decisión de ordenar su asesinato.

Jameneí advirtió por su parte este miércoles a Estados Unidos de que sufrirá un «daño irreparable” si intervienen militarmente contra su país y aseguró que el pueblo iraní no se rendirá.

