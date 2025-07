Hamás está «satisfecho» con las garantías para llegar a una tregua

Publicado por Agencias El Cairo Creado: Actualizado:

El grupo palestino Hamás se mostró este viernes «satisfecho» con las garantias propuestas en la última propuesta de alto el fuego con Israel en Gaza e indicó que tras realizar «consultas de alta responsabilidad» dará una respuesta a los mediadores Egipto y Catar. Según las fuentes, la propuesta sobre la que responderán «incluye garantías» para que ninguna de las partes vuelva a la lucha «mientras continúen las negociaciones» y que estas comenzará durante una tregua inicial de 60 días que tendrá como objetivo «un alto el fuego permanente y una retirada completa y gradual de Gaza». De forma paralela, una fuente egipcia de seguridad familiarizada con las negociaciones informóque la propuesta que les fue trasladada a los líderes de Hamás y que ahora está en discusión. Sin embargo, según la misma fuente que mantuvo el anonimato dada la sensibilidad del tema, Hamás ha establecido condiciones para su aceptación. La fuente egipcia indicó también que en la nueva propuesta no hay cambios sustanciales y tan solo modificaciones menores respecto a las incluidas en la última propuesta de Witkoff, publicada el mes pasado.

Según las garantías que Hamás considera satisfactorias, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará el acuerdo si ambas partes están de acuerdo, en el entendido de que será también «el promotor y garante de la implementación del acuerdo». A grandes rasgos, la propuesta incluye una tregua de 60 días, bajo la cual Hamás liberará a la mitad de los rehenes israelíes que aún siguen vivos en Gaza, así como los cadáveres de unos 30 rehenes, a cambio de la liberación de varios prisioneros palestinos en manos de Israel. Una vez que el acuerdo entre en vigor, la ayuda a Gaza se intensificará, si bien la propuesta no especifica el número ni el tipo de camiones de ayuda, indicaron las fuentes egipcias, que señalaron que este punto es uno de los mayores obstáculos de la propuesta, pues Hamás considera que el mecanismo para el ingreso de ayuda ahora existente es «defectuoso». Ayer, el portavoz del Gobierno israelí David Mencer aseguró que la retirada de las tropas de su país de Gaza «no es una opción", y no permitirá que Hamás «se reagrupe, se reconstruya y ataque de nuevo». "No vamos a permitir que a pocos metros de nuestras casas se asiente una organización terrorista yihadista que, en cada oportunidad, expresa su intención de destruirnos y trabaja activamente para lograrlo", afirmó. Trump anunció el pasado martes que Israel habría aceptado la propuesta.