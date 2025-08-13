El plan para tomar Gaza incrementa los ataques aéreos, con 18 muertos más

Publicado por Agencias Gaza Creado: Actualizado:

La Defensa Civil de Gaza reportó este martes intensos ataques en la ciudad de Gaza que han causado al menos 18 muertos más en bombardeos a varios edificios residenciales, dentro del aumento de los ataques aéreos que se viven desde hace días en la capital gazatí a raíz de que el Gobierno israelí aprobara su plan para tomar esta ciudad, donde viven alrededor de un millón de personas. Los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado en los últimos tres días y, especialmente, este lunes y este martes. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que el lunes 100 gazatíes murieron en ataques israelíes en toda la Franja. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmoud Basel, afirmó en un vídeo compartido este martes que, «por tercer día consecutivo", Israel ha bombardeado las zonas de Zeitun y Sabra de la capital gazatí. La intensificación de los ataques se empezó a producir el domingo, el mismo día en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, salió a defender ante medios iternacionales y nacionales la toma de la ciudad de Gaza aprobada dos días antes por el gabinete de seguridad israelí. Según Basel, Israel bombardeó este martes varios edificios residenciales de esos dos barrios, donde murieron miembros de las familias Al Hasri y Al Susi. Dentro la casa de la primera familia había más de 35 personas, afirmó, y por el momento se han recuperado 18 muertos. El resto continúan desaparecidos, probablemente entre los escombros, dijo. También hubo muertos, aunque Basel no detalló el número, de la familia Abu Kamil, cuya vivienda de la ciudad de Gaza fue asimismo atacada. El barrio de Zeitoun es actualmente muy peligroso, y la ocupación israelí lo está bombardeando con todo tipo de armas", afirmó Basel, que añadió que en ocasiones un solo proyectil puede destruir cinco viviendas a la vez. Estos al menos 18 fallecidos se suman a otros 14 en los hospitales de la Franja de ataques israelíes.