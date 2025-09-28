Dinamarca alerta de drones rusos en su territorio

Publicado por Agencias Berata Creado: Actualizado:

Las autoridades danesas informaron este sábado de que el viernes por la noche se produjeron nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares el país nórdico, incluida la base aérea de Karup (centro), unos incidentes que se suman a los que vienen produciéndose desde el pasado lunes y que el Gobierno ha calificado de actos de «guerra híbrida». Un portavoz de la policía confirmó a la agencia Ritzau que el viernes por la noche había habido una «operación» debido al vuelo ilegal de drones tanto dentro como fuera del área de la base aérea de Karup. Esto llevó a que se cerrara durante algún tiempo el espacio aéreo al tráfico civil, pero ello no tuvo un impacto significativo en la práctica. La policía contabilizó «uno o quizás dos drones» durante el incidente, en un avistamiento en el que cooperó con las Fuerzas Armadas. El Comando de Defensa de Dinamarca confirmó en un mensaje a la misma agencia que el viernes por la noche se habían observado drones en «varios emplazamientos de las Fuerzas de Defensa de Dinamarca», sin proporcionar más detalles. En la noche del miércoles ya se habían observado vuelos de drones sobre la base aérea de Skrydstrup y sobre el aeropuerto de Aalborg, la cuarta ciudad más grande del país, que también tiene una parte militar y que fue cerrado al tráfico durante una hora. Con anterioridad, la aparición de drones obligó a cerrar el lunes el aeropuerto de Copenhague al tráfico aéreo durante unas cuatro horas, lo que provocó retrasos a aproximadamente 20.000 viajeros. Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un «actor profesional» y de «ataque híbrido» y han expresado la sospecha de una posible vinculación con Rusia.

Por su parte, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, declaró este sábado en una comparecencia que prepara una reforma legal para que las Fuerzas Armadas (Bundeswehr) tengan permiso para derribar drones que supongan un peligro para la seguridad pública. «Creo que esta base legal es necesaria», afirmó Dobrindt en Berlín, que explicó que pueden darse situaciones, en el contexto actual, en el que sea necesario que la Bundeswehr apoye a la Policía, que legalmente tiene la potestad para realizar este tipo de operaciones en estos momentos. «Presentaremos la ley este mismo otoño», declaró el ministro, que anunció también el propósito de crear un centro de competencia de drones en Alemania donde se investiguen las aplicaciones de esta tecnología, con la ayuda de la experiencia adquirida por otros países, y que coordine también las competencias del Estado central y los ‘Länder’. Dobrindt se refirió además al avistamiento de drones sobre la región alemana septentrional de Schleswig-Holstein, cerca de la frontera con Dinamarca, que anunciaron el viernes las autoridades regionales, y habló de «enjambres de drones», que no habían sido observados hasta ahora en esta forma. El ministro señaló que el aumento de los avistamientos recientemente se puede interpretar en la dirección de un incremento del riesgo, aunque matizó que un mero sobrevuelo no representa un peligro agudo concreto. «Aún así es algo que tenemos que tomar en serio, porque de ello puede surgir rápidamente una amenaza», afirmó. En Dinamarca y en Noruega se han registrado esta semana un buen número de incidentes en los que se han detectado drones cerca de instalaciones militares y aeropuertos, lo que ha obligado a cerrar temporalmente algunos de estos últimos al tráfico aéreo.

Por último, el Gobierno ucraniano está trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional, afirmó este sábado el presidente Volodímir Zelenski, en un mensaje en redes sociales en el que hizo un balance de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. «Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas".