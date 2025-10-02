Rearme en el momento más peligroso desde la 2GM

Publicado por Agencias Copenhague Creado: Actualizado:

La seguridad europea ante la amenaza rusa fue el principal tema de debate este miércoles entre los líderes de la UE en Copenhague. A su llegada, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró que la Unión Europea (UE) se encuentra «en la situación más peligrosa, ya no desde la Guerra Fría, sino desde la Segunda Guerra Mundial». Y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo corroboró: «Vivimos una situación complicada. Rusia nos está poniendo a prueba", apuntó. La primera ministra danesa insistió en que los incidentes en Estonia, Polonia y Rumanía —con incursiones aéreas rusas— deben tener «una respuesta contundente» y todos los países europeos deben rearmarse para enfrentar la «amenaza común» que supone Rusia. La unidad de Europa sigue siendo la mejor arma del bloque. «Tiene que haber un objetivo común europeo, sino estaremos divididos y ese no es un buen camino hacia delante. Debemos mirar la guerra en Ucrania como una forma de Rusia de amenazarnos a todos", defendió Frederiksen, que se mostró favorable al derribo de drones. También lo hizo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán: «Si los drones no son tuyos, derríbalos", animó. Su colega finlandés, Petteri Orpo, ya ve las orejas al lobo y aseguró que «estamos casi en una guerra híbrida». Ante los ataques con la llegada masiva de migrantes, ciberataques y roturas de cables submarinos, «debemos prepararnos todavía más, ya que los ataques rusos seguirán». Una de las iniciativas para repeler las amenazas rusas pasa por la operación 'centinela del este' de la OTAN y el llamado 'muro de drones' que quiere construir la UE en su flanco Este. Se trata de un sistema de detección y derribo de drones, con radares y sensores sonoros, que permitirá identificar estas aeronaves más rápido. El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó la importancia de «un sistema de prealerta más eficaz para lograr una disuasión defensiva». «Rusia nos está poniendo a prueba y debemos mejorar nuestras capacidades». Su homóloga letona, Evika Silina calificó el 'muro de drones' como «infraestructura crítica", que debería estar operativa en «un año o año y medio» y señaló que Europa «debe invertir más» en este tipo de iniciativas.

Financiación

Hay un consenso entre los Veintisiete sobre la urgencia de poner en marcha estas operaciones defensivas. «Veo buenas propuestas, pero los documentos no nos defienden. Necesitamos acciones y si no hay financiación no se pueden llevar a cabo", subrayó el lituano, Gitanas Nauseda. Por el momento, la Comisión Europea ha puesto en marcha 150.000 millones en préstamos SAFE para inversiones militares, de los cuales una parte irá destinada al flanco este. La primera ministra danesa apeló a la «solidaridad» de los países del sur como Italia y España, que ven la amenaza más lejos. Sobre la mesa de los líderes también estuvo el décimo noveno paquete de sanciones a Rusia. Una de las medidas más importantes de esta nueva ronda es acelerar la prohibición de la importación de gas ruso a la UE para enero de 2027. Mientras que Lituania dejó de comprar energía a Moscú, Orbán defendió que Hungría no cuenta con un suministrador alternativo de gas, cerrando la puerta a esta medida. El líder magiar también descartó la adhesión de Ucrania a la UE. «La membresía europea es demasiado, tenemos que acordar una fórmula alternativa", apuntó Orbán, rechazando avanzar por una vía que no sea la de unanimidad en el Consejo Europeo. La propuesta de la Comisión Europea para utilizar los activos rusos congelados como garantía en préstamos de reconstrucción a Ucrania va ganando adeptos entre los Estados miembros, aunque aún persisten dudas legales y el 'no' de países como Hungría y Bélgica, país en el que se encuentran la mayoría de estos activos. Von der Leyen, sin embargo, afirmó que existe «un consenso creciente» entre los Veintisiete, por lo que aseguró que seguirá defendiendo su propuesta. La jefa del Ejecutivo comunitario destacó que el apoyo a Kiev está «blindado» y que en un momento de escalada por parte del Kremlin, es crucial «sentido común de urgencia y unidad».