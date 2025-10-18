Pekín confirma la purga de su cúpula militar por corrupción

Publicado por Jaime Santirso Madrid Creado: Actualizado:

La crisis en el Ejército Popular de Liberación (EPL), desde hace tiempo evidente, resulta ya explícita. China reveló este viernes la expulsión de nueve altos cargos de sus fuerzas armadas, acusados de corrupción. Este anuncio, tan repentino como excepcional dado el hermetismo inherente al régimen, viene a completar un reguero de desapariciones, purgas, fallecimientos e incluso suicidios que evidenciaba la inestabilidad en el seno del más crítico entramado de poder bajo el líder, Xi Jinping.

Encabeza los caídos He Weidong, vicepresidente segundo de la Comisión Militar Central (CMC) y, por tanto, la segunda autoridad castrense. He permanecía en paradero desconocido desde su última aparición pública hace siete meses, en la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular.

Su caso reviste aún más relevancia institucional dado que también formaba parte del Politburó, el organismo que agrupa a los 24 hombres más poderosos del régimen, y se creía que mantenía un vínculo personal con el propio Xi.

Comparte suerte con el almirante Miao Hua, cuya desgracia ya estaba fuera de toda duda. También formaba parte de la CMC, donde ejercía de director del departamento de Trabajo Político y, como tal, encargado de la ideología y lealtad dentro de las fuerzas armadas. Su ascendiente iba incluso más allá, pues era considerado el comisario político de Xi dentro del Ejército.

Al menos hasta noviembre de 2024, cuando fue suspendido por "graves violaciones de disciplina", término empleado como sinónimo de corrupción. A finales de junio, el Gobierno confirmó mediante un comunicado su destitución, adelantada semanas antes por su eliminación del organigrama oficial. Uno y otro han sido expulsados del Partido Comunista Chino y del Ejército Popular de Liberación. "Tras la investigación, se ha determinado que estas nueve personas violaron gravemente la disciplina del Partido y presuntamente cometieron delitos graves relacionados con sus funciones", aseguró en rueda de prensa el coronel Zhang Xiaogang, portavoz del ministerio de Defensa. "Las sumas involucradas son particularmente elevadas, la naturaleza de las infracciones es extremadamente grave y el impacto es excepcionalmente negativo".

Desestabilización interna Entre los acusados están, junto a He y Miao, otros siete militares de alto rango procedentes de las principales ramas. Son He Hongjun, adjunto a Miao; Wang Xiubin, antiguo vicedirector del Centro de Mando de Operaciones Conjuntas de la CMC; Lin Xiangyang, excomandante del Mando del Teatro Oriental; Qin Shutong, excomisario político del Ejército; Yuan Huazhi, excomisario político de la Marina; Wang Houbin, excomandante de la Fuerza de Cohetes, y Wang Chunning, excomandante de la Fuerza de Policía Armada del Pueblo.

"La exhaustiva investigación y sanción de He Weidong, Miao Hua, He Hongjun y otros demuestra una vez más la firme determinación del Comité Central del Partido y de la Comisión Militar Central de llevar la lucha contra la corrupción hasta el final. Subraya una postura clara de que no hay lugar donde los funcionarios corruptos puedan esconderse dentro del Ejército", sentenció Zhang. Esta purga, sin embargo, refleja una importante desestabilización interna.