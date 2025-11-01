Marruecos gana en el Sáhara

Miles de saharauis acudieron este jueves a la cuarta convocatoria de protestas esta semana contra la iniciativa estadounidense para el Consejo de Seguridad de la ONU que propondría una autonomía en Marruecos para el Sáhara Occidental, ante lo que los manifestantes aseguraron que "prefieren seguir siendo refugiados a marroquíes".EFE/ Laura Fernández Palomo

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado este viernes prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), al aprobar una resolución que apoya el plan de autonomía marroquí para la excolonia española. Un total de once países han votado a favor, mientras que ninguno se ha opuesto. No obstante, cabe mencionar que tres se han abstenido: Argelia, China y Rusia. Con el visto bueno a este documento —presentado por Estados Unidos—, el mandato de la Minurso estará vigente hasta octubre de 2026.

El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha defendido que el texto aprobado ha sido fruto de «un esfuerzo genuino y constante por incorporar las propuestas de todos», y ha afirmado que Washington está «profundamente decidido a respaldar una solución mutuamente aceptable» para la excolonia española.

«Exhortamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión», ha declarado.

El Consejo de Seguridad de la ONU da así un espaldarazo a Marruecos en su reivindicación sobre el Sáhara Occidental. Casi medio siglo después de la retirada española del territorio, la decisión supone un giro significativo en la postura del máximo órgano de Naciones Unidas, que en esta ocasión avala de forma implícita la propuesta marroquí de autonomía como base para una solución política.

La resolución se produce a pocos días de la conmemoración por parte de Marruecos el pasado 6 de noviembre del cincuenta aniversario de la llamada Marcha Verde, una movilización de cientos de miles de marroquíes hacia el Sáhara Occidental que precipitó la retirada de España de la colonia.

