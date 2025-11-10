Las tropas de EE UU, a bancos de alimentos

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

El conflicto presupuestario entre republicanos y demócratas que ha conducido a la suspensión de pagos del gobierno de Estados Unidos afecta también a las decenas de miles de soldados estadounidenses emplazados en Alemania. Como otros empleados públicos, llevan desde el 1 de octubre sin cobrar sus salarios y muchos tienen entre tanto dificultades para alimentar a sus familias. Hasta el punto de que la oficialidad de la Guarnición de Baviera estacionada en la localidad de Grafenwöhr, la mayor del ejército estadounidense fuera de sus fronteras, ha publicado esta semana en su página web una lista de organizaciones humanitarias alemanas con bancos de alimentos benéficos a los que acudir para resolver las estrecheces familiares.

Sin embargo, poco después de que medios de comunicación se hicieran eco de la inusual iniciativa de la jefatura de la base, esta hizo desaparecer el mensaje, a la vez que desmintió que estuviera dirigido a los soldados allí emplazados. La lista estaba pensada, asegura el mando de la base, para orientar a los empleados civiles de la misma, en su mayoría alemanes.