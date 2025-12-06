Drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski

Publicado por Agencias Dublín Creado: Actualizado:

El avión en el que viajaba el pasado lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con destino a Irlanda vivió un momento tenso en pleno vuelo. Drones de origen desconocido acompañaron a la aeronave antes de su aterrizaje en el aeropuerto de Dublín, ha relatado el asesor de comunicaciones presidencial, Dmitri Litvin, al portal de información RBC Ucrania. «El país anfitrión es responsable de la seguridad. Según su información, dichos drones sí estaban presentes, pero esto no afectó en absoluto la visita", ha aclarado Litvin. Kiev ha confirmado este viernes la información que habría recibido de las autoridades irlandesas, que fueron quienes alertaron del incidente. The Irish Times explica que el avistamiento de al menos cinco drones generó alarma porque se temía que el objetivo de los aparatos fuera cambiar el rumbo del avión durante el vuelo, con los riesgos que esa maniobra implica.