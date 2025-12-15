Alemania desbarata un ataque a un mercado navideño

Un árbol de navidad sobresale entre los puestos del tradicional mercado navideño de la plaza Roncalli en Colonia,EFE

Cinco hombres de origen árabe fueron detenidos ayer en la sureña región alemana de la Baja Baviera como sospechosos de planear un atentado de carácter islamista contra un mercadillo navideño. La Fiscalía General de Múnich, encargada del caso, los considera sospechosos de terrorismo por planear causar el mayor número de muertos posible utilizando un vehículo como arma para un atropello masivo.

Los detenidos son un ciudadano egipcio de 56 años, un sirio de 37 y tres marroquíes de 30, 28 y 22 años. Según la fiscalía muniquesa, el mayor de ellos habría llamado en una mezquita en el área de la circunscripción de Dingolfing-Landau a "cometer un atentado contra un mercadillo navideño con el fin de matar o herir al mayor número posible de personas", algo que la acusación pública valora penalmente como "intento de asesinato".

La Fiscalía General y la policía subrayaron que los tres ciudadanos marroquíes "se habrían declarado dispuestos a cometer el atentado", mientras el sirio habría "reforzado la determinación de los hombres". Las detenciones tuvieron lugar el viernes y ayer comparecieron ante el juez de instrucción. Uno de los acusados fue puesto en prisión preventiva, según confirmó la Fiscalía General de Múnich.

Se desconoce cuándo estaba previsto cometer el posible atentado y hasta qué punto había avanzado su planificación. La operación fue dirigida por la Oficina Central de Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo de la Fiscalía General, en la que también participó la Oficina Regional de Protección de la Constitución.

El ministro del Interior de Baviera, el conservador Joachim Herrmann, declaró al tabloide Bild que "gracias a la excelente colaboración de nuestras fuerzas de seguridad, se ha podido detener en muy poco tiempo a varios sospechosos y evitar así un atentado de posible motivación islamista en Baviera".

Estos planes recuerdan al materializado hace un año en la ciudad germano oriental de Magdeburgo, donde un psiquiatra de origen saudita atropelló con un automóvil a los asistentes al mercadillo navideño local, causando la muerte de seis personas y heridas a más de 300.