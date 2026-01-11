La Guardia Revolucionaria se une a la represión en Irán en previsión de deserciones en la Policía y el Ejército

Publicado por M. Pérez Madrid Creado: Actualizado:

Irán se acerca al precipicio. Mientras las protestas ciudadanas aumentan de intensidad, las Fuerzas de Seguridad se aplican en la represión, lo que ha dejado este sábado una de las madrugadas más sangrientas en dos semanas de movilizaciones. Las hogueras callejeras y las concentraciones han continuado en un centenar de ciudades y pueblos con distinta intensidad. Ha habido caceroladas, marchas multitudinarias y también disturbios que han terminado en desbandadas y un rastro de destrucción bajo la presión policial. En todo caso, la voluntad popular sigue adelante pese a los llamamientos del Líder Supremo, Ali Jamenei, a la población para que se quede en casa. Miles de personas salieron este viernes a las calles al grito de "¡Muerte al dictador!", demostrando la fortaleza de unas protestas que comenzaron como reacción a la inflación.

Al menos trece manifestantes han fallecido, lo que eleva el número de víctimas oficiales a 65. De ellas, 51 serían civiles y el resto, policías. Sin embargo, organizaciones humanitarias denuncian que el número de muertes es muy superior. Calculan que al menos 200 ciudadanos han perdido la vida por disparos de fuego real de la Policía y miembros del ejército. Pese al apagón de Internet decretado por el régimen, médicos y asistentes de varios hospitales han revelado que los centros sanitarios se encuentran desbordados por el elevado número de heridos y faltan reservas de sangre. El personal cree que estas circunstancias elevarán trágicamente el balance de muertes. Las fuerzas de seguridad han detenido ya a 2.300 manifestantes.

Entre las proclamas, muchas reclaman el regreso de la antigua monarquía. "¡Esta es la última batalla! ¡Pahlavi volverá!", repiten los cánticos, lo que exacerba a un régimen que considera un tabú cualquier referencia positiva al sha. De 65 años y residente en Estados Unidos, el príncipe heredero ha alentado las concentraciones y este sábado ha anunciado que prepara su regreso a Irán. También ha hecho un llamamiento a una huelga general indefinida como puntilla al actual Gobierno. En su mensaje, Reza Pahlavi aboga por interrumpir las fuentes de ingresos para "poner completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión".

El régimen de los ayatolás ha dado orden a la Guardia Revolucionaria Islámica de asumir el control de la situación ante el temor a que se produzcan deserciones entre los militares y policías a medida que aumenta la presión popular. El Ejército iraní, no obstante, ha proclamado que actuará con la fuerza necesaria para hacer frente a una "conspiración" y unos "mercenarios" que el régimen atribuye a Israel y Estados Unidos.

La reacción de la Casa Blanca ha sido inmediata. Mientras el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha garantizado el apoyo estadounidense al "valiente pueblo de Irán", el presidente, Donald Trump, ha insinuado la posibilidad de que Ali Jamenei esté preparando la huida del país. "Irán está en serios problemas. Me parece que la gente está tomando ciertas ciudades que nadie creía realmente posibles hace apenas unas semanas", ha declarado Trump, quien cree que el régimen "ha hecho un mal trabajo. Ha tratado muy mal a su gente, y ahora le están pagando por ello".