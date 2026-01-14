El FBI allana la casa de una periodista en busca de información sobre una filtración

Un policía vigila los accesos al Capitolio tras el asalto de una turba instigada por el presidente Donald Trup. MICHAEL REYNOLDS

El FBI allanó este miércoles la vivienda de una periodista del diario The Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.

El Post calificó la medida de "inusual y agresiva", al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.

La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para el Post y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, protagonizado por una turba de seguidores del actual mandatario, que perdió los comicios presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden (2021-2025).

Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.

El FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal.

Consultado por el mismo diario, el FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una disposición de la Administración Biden que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación. EFE

