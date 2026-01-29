Sheinbaum sostiene "productiva y cordial" llamada con Trump

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que sostuvo una conversación “productiva y cordial” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que ambos abordaron temas comerciales y acordaron dar continuidad al trabajo conjunto entre sus respectivos equipos.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, señaló la mandataria mexicana en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Se trata de la segunda conversación que sostienen ambos mandatarios en el último mes, luego de la amenaza del estadounidense de ataques a carteles mexicanos del narcotráfico y en medio del inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).