Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Fotografía de archivo del 19 de agosto de 2026 que muestra al líder supremo de la Revolución iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán (Irán).

El Gobierno iraquí declaró tres días de luto nacional "tras el martirio de Sayed Ali Jameneí", el ayatolá iraní, asesinado este sábado en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el país persa, informó este domingo la Agencia de Noticias Iraquí (INA, por sus siglas en inglés).

El portavoz del Gobierno de Irak, Basim Alawadi, expresó, "con profundo dolor y tristeza", las condolencias de su país "al noble pueblo iraní y a toda la nación islámica por el martirio" en un comunicado.

Según Alawadi, Jameneí es para el Gobierno iraquí "un mártir entre los más destacados de la familia del Profeta" y fue víctima de "un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales".

El portavoz añadió que, con su fallecimiento, el ayatolá "corona una vida de servicio al pueblo iraní", con "fidelidad a sus principios" y frente a "la injusticia y la tiranía, defendiendo el camino de la verdad y sirviendo a las causas de la nación islámica y de la humanidad en general".

También insistió en el llamamiento de Irak "a que se ponga fin de forma inmediata e incondicional a las operaciones y acciones militares que están empujando a la región a niveles de violencia sin precedentes, agravando el conflicto y socavando la paz y la seguridad internacionales".

Los ataques lanzados ayer por Israel y Estados Unidos contra Irán se saldaron por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja, entre las que se cuenta la del propio líder supremo iraní.