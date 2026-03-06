Donald Trump tacha de «perdedora» a España: «Es muy hostil con la Otan»

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

España se ha convertido en una molesta piedra en el zapato para el presidente de EE UU, Donald Trump, en su empeño por reconfigurar el orden mundial. Y eso le desquicia. Lo corrobora sin apenas disimulo cada vez que tiene un micrófono delante y, por si hubiera alguna duda de ello, lo ha certificado este jueves con un nuevo pronunciamiento que no hizo más que agravar las tensiones diplomáticas entre Washington y Madrid. «Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora», dijo este jueves el inquilino de la Casa Blanca, que volvió a la carga contra el Gobierno por su negativa a permitir el uso de las bases de Morón y Rota en apoyo a la guerra de Irán. En declaraciones al tabloide New York Post, ha afirmado que España «no se comporta como un buen compañero de equipo» en el marco de la Otan y ha advertido de que «tampoco nosotros —en referencia a Estados Unidos— vamos a serlo con España». Dicho de otra manera, ha puesto nuevamente sobre la mesa un eventual castigo a nuestro país, al que ve como un aliado «hostil» hacia la propia organización atlántica por su rechazo a elevar el gasto militar hasta que suponga el 5% del PIB. También ha extendido sus críticas al Reino Unido por su comportamiento «decepcionante». El ataque de Trump ha encontrado, además, el inmediato respaldo de Israel, que ahora con Irán ve un nuevo motivo de acentuar una colisión con España ya de por sí intensa en los últimos tiempos por el conflicto en Palestina. El presidente hebreo, Isaac Herzog, ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de estar «jugando a un juego extraño e incomprensible» e incluso de «incumplir» con su condición de socio de la Otan y la UE en vez de colaborar con la «formidable coalición internacional cuyo objetivo es lograr un cambio.