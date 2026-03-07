El presidente del Gobierno acudirá al Congreso

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez comparecerá ante el Pleno del Congreso, al amparo del artículo 203 del Reglamento de la Cámara, para informar sobre la posición del Gobierno ante el conflicto de Oriente Medio y sobre la última reunión del Consejo Europeo. La comparecencia llega en un momento de fuerte tensión política, después de que el Ejecutivo decidiera enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre sin recabar previamente la autorización parlamentaria y de que el PP la reclamara formalmente invocando la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada en 2005. El Gobierno sostiene que el envío del buque de guerra se ajusta, en contra de lo que dicen los populares, a la norma y es perfectamente coherente con su firme oposición a la guerra desatada a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Sánchez argumentó este viernes, en la comparecencia junto al primer ministro portugués, Luis Montenegro, en La Rábida (Huelva) que el barco militar español acude a una «misión defensiva, no ofensiva» en ayuda de un país miembro de la UE que ha sido «víctima» de las «consecuencias» de ese ataque «ilegal» de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El presidente subrayó además que ha pedido comparecer a petición propia en la Cámara baja a diferencia de lo que hizo José María Aznar, quien «hace 23 años nos metió en una guerra ilegal (por la de Irak) y tardó diez meses en comparecer en el Congreso».