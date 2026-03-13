Jamenei desafía a Trump y ordena a su ejército estrangular el estrecho de Ormuz

Publicado por Efe Teherán Creado: Actualizado:

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei mostró ayers un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

«El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado», subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra la República Islámica.

Mojtaba Jamenei es hijo del anterior líder supremo, Alí Jamenei , que fue asesinado en el primer día de los ataques de EE U. e Israel. El nuevo dirigente, que no ha sido visto en público desde su elección el domingo pasado, amenazó a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán «inevitablemente» atacadas. Por ello, advirtió a los países vecinos que acogen esas instalaciones militares que deben tomar una decisión acerca de ello: «Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible». En su opinión, la afirmación de que Estados Unidos quiere garantizar la seguridad y la paz en Oriente Medio «no ha sido más que una mentira».

Jamenei aseguró que busca relaciones cálidas y constructivas con sus 15 países vecinos y mantuvo que los ataques que han sufrido varios de ellos en la guerra estaban dirigidos a las bases de Estados Unidos y no contra sus territorios.

«Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo», sostuvo.