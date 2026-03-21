La Justicia de EE UU investiga a Petro por narcotráfico

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Gustavo Petro encara un final de legislatura complicado. A poco más de cuatro meses de abandonar la presidencia colombiana, a la que llegó en 2022, la Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación para arrojar luz sobre los supuestos vínculos del líder izquierdista con el narcotráfico. Las pesquisas —aún en una fase inicial— tratan de aclarar si el mandatario se reunió con capos de la droga o si les pidió dinero en forma de donaciones durante la campaña electoral que le llevó al poder, entre otras cuestiones. El caso está en manos de las Fiscalías de Manhattan y Brooklyn y, según el diario The New York Times, no hay evidencia de que detrás de la causa se encuentre Donald Trump, que ha mostrado en reiteradas ocasiones su desconfianza hacia el dirigente.

tAMBIÉN SU FAMILIA

El magnate ha sembrado la sospecha sobre Petro, hasta el punto de incluirle tanto a él como a parte de su familia —su esposa, Verónica Alcócer, y su hijo mayor, Nicolás— y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la conocida como ‘lista Clinton’, donde aparecen personas y entidades relacionadas presuntamente con el narcotráfico o el crimen organizado. El desencuentro entre ambos presidentes comenzó, sin embargo, con un asunto que nada tiene que ver con la droga. El colombiano, de 62 años y pasado guerrillero, fue uno de los líderes latinoamericanos más críticos con el plan de deportaciones de Trump y en enero del año pasado se negó a recibir vuelos militares de EE UU con compatriotas expulsados al considerar que se les daba un trato inhumano. Su homólogo estadounidense le amenazó entonces con la imposición de aranceles y sanciones económicas. La relación entre Bogotá y Washington no hizo más que empeorar a partir de ese momento y Trump comenzó a cuestionar el enfoque de la lucha contra la droga desarrollada por Petro, a quien tachó de «lunático con problemas mentales» y llegó a retirarle el visado. El Departamento de Estado de EE UU aseguró que bajo el mandato del líder de Pacto Histórico se había disparado la producción de cocaína en Colombia a «niveles récord.