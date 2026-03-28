Estados Unidos se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según WSJ

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio en plena guerra con Irán que incluirían tropas terrestres, según una información publicada por el diario The Wall Street Journal este jueves. El diario, que cita fuentes del Departamento de Guerra, asegura que este desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya apuesta parece centrarse en negociar con Irán, sin que estas conversaciones hayan llegado a ninguna conclusión hasta la fecha. Ni Trump ni el Pentágono han descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha despertado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz y de Bab al Mandeb, claves para el comercio global. Desde hace días se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de soldados en puntos como la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán, una decisión que podría deparar un rechazo destacable por parte de la opinión pública, según muestran algunos sondeos. Una encuesta de Reuters e Ipsos de la semana pasada muestra que el 55 % de estadounidenses está en contra de un despliegue de tropas en Irán, mientras que un 34 % apoyaría solo el envío de un pequeño operativo, con solo un 7 % a favor de un gran contingente sobre el terreno. Trump amplió ayer hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán «a petición del Gobierno» de Teherán, según informó en su red Truth Social.

La guerra en Irán cumple este sábado un mes, un periodo en el que el conflicto, que Washington prometió que sería rápido, parece haberse complicado ante las dudas sobre el alcance real del arsenal estadounidense, la posibilidad de que el Pentágono deba desplegar tropas sobre el terreno y el impacto del cuello de botella en Ormuz, con el consiguiente encarecimiento global del petróleo. La combinación es una tormenta perfecta para alguien que, como Trump, se juega el verdadero peso de su presidencia en las elecciones de medio mandato en noviembre. La debilidad estratégica que constituye el estrecho, junto con la persistente respuesta iraní y las dudas sobre con qué velocidad puede realmente EE.UU. reponer sus arsenales (EEUU ha disparado 850 Tomahawks en un mes de guerra, la producción de varios años) preocupan cada vez más dentro y fuera del país y hacen temer que la guerra se alargue más allá de las 4-6 semanas de las que habló Trump.

Ormuz se consolida como el factor que más ha dañado la credibilidad de toda la ofensiva