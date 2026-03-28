La ayuda de Ucrania en el Golfo Pérsico

Publicado por Agencias Kiev Creado: Actualizado:

El presidente Volodímir Zelenski se ha convertido en el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Washington en la zona, con una visita a Arabia Saudí, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con la monarquía del Golfo. En su primer acto público de este viernes en la monarquía del Golfo, Zelenski se reunió con los militares ucranianos que desde hace más de una semana ayudan al Ejército saudí a proteger su territorio de los drones que lanza Irán, lo que le permitió reivindicar el papel que puede tener Ucrania en la seguridad de la región. «Los muchachos me han informado de los primeros resultados del equipo y han compartido las conclusiones tanto a nivel operativo como de una forma más general. La principal tarea de nuestros expertos en defensa aérea en esta región es identificar los retos y determinar los cambios necesarios para reforzar la protección de la gente», dijo el presidente ucraniano tras la reunión. Zelenski destacó la rapidez con que sus expertos han conseguido resultados, y dijo que sus especialistas han identificado medidas concretas que los aliados de Kiev en la región pueden poner en práctica para mejorar su efectividad a la hora de hacer frente a los misiles y a los drones Shahed de Irán. Ucrania ha desplegado este mes en Arabia Saudí, Catar, Emiratos, Kuwait y Jordania a más de doscientos militares especializados en defensa aérea antidrones para ayudar a proteger el territorio de esos países de los ataques iraníes con ‘Shaheds’.